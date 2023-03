Jobs for Ukraine, platforma dezvoltată de acceleratorul de business InnovX-BCR și start-up-ul românesc de tehnologie Jobful, a reușit să devină un hub de resurse umane cu impact pozitiv în sprijinirea și integrarea refugiaților din Ucraina. La un an de la lansare, peste 9.000 de candidați ucraineni și 2.200 de angajatori sunt prezenți pe jobs4ukr.com, unde sunt disponibile peste 2.800 de joburi. Anunțurile de locuri de muncă acoperă 57 de țări și 285 de orașe, multe dintre ele oferind posibilitatea de lucru de la distanță.

Platforma Jobs for Ukraine a fost creată cu sprijinul partenerilor de tehnologie Druid AI, Microsoft și EY România și se află în prezent sub coordonarea Asociației Proiect Voiajor. Într-un an de la lansare, jobs4ukr.com a înregistrat mai mult de 133.000 de vizitatori unici, cu peste 700.000 de sesiuni de navigare online și s-a extins în zona de activități offline.

Eforturile pentru integrarea victimelor războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei a beneficiat și de colaborarea dintre Asociația Proiect Voiajor și Organizația Internațională pentru Migrație (IOM), care a dus la organizarea celui mai mare târg de joburi pentru cetățenii ucraineni. Astfel, în luna noiembrie 2022, la Palatul Camerei de Comerț și Industrie București, în cadrul proiectului Jobs for Ukraine, 20 de imigranți, dintre cei peste 200 prezenți, au fost recrutați pe loc. În cadrul târgului, Asociația Proiect Voiajor a organizat o serie de traininguri gratuite pentru refugiați, de la cursuri de limbă română și engleză până la activități de acomodare culturală. În plus, IOM a sprijinit jobs4ukr.com și prin actualizarea și adăugarea de noi funcționalități în cadrul platformei, precum funcția de verificare a angajatorului sau opțiunea de evaluare a competențelor, care asigură un climat de siguranță și securitate a muncii.

„La un an de la izbucnirea războiului, am sprijinit peste 5.000 de refugiați din Ucraina să aibă acces la piața muncii din România. Peste 4.300 de cetățeni ucraineni au fost ajutați prin intermediul jobs4ukr.com și a altor canale online, iar mai mult de 500 de persoane au beneficiat offline de ajutorul nostru, prin consiliere profesională, participare la târgul de joburi și alte activități și evenimente. Pe platformă, pe lângă anunțuri de joburi, utilizatorii pot găsi și o suită de resurse oferite de guvernele din celelalte țări din Europa, răspunsuri la cele mai frecvente întrebări, asistență personalizată, dar și detalii despre cursuri gratuite de limba română și engleză, susținute cu ajutorul Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, pentru a depăși bariera lingvistică dintre ei și angajatori. Misiunea noastră nu se oprește aici și ne dorim ca pe viitor să integrăm și mai multe facilități în platformă, prin construirea unor programe complete și complexe de integrare”, Roxana Popa, Director Executiv, Asociația Proiect Voiajor.

„Anul trecut am dezvoltat platforma într-un timp record, în doar 4 zile, cu ajutorul InnovX-BCR și al partenerilor de tehnologie. A fost o adevărată muncă de echipă, ghidată de dorința de a le oferi cetățenilor ucraineni posibilitatea de a-și relua măcar o parte din viața de dinainte de război. În doar câteva zile de la lansare, platforma număra deja peste 200 de anunțuri de angajare și mai mult de 300 de ucraineni în căutare de joburi”, Mihai Cepoi, Fondator și CEO, Jobful.

Pentru a aduce și mai multă relevanță și a comunica mai ușor cu refugiații ucraineni, Asociatia Proiect Voiajor a angajat și perfecționat patru refugiați pentru a oferi consiliere profesională ucrainenilor aflați în căutarea unui loc de muncă, totul cu ajutorul Înaltului Comisariat al Organizației Națiunilor Unite pentru Refugiați (UNHCR). De asemenea, au fost create comunități online și offline prin care se oferă servicii complementare ocupării forței de muncă, cum ar fi cursurile de limbi străine.

„În dezvoltarea InnovX-BCR ne-am axat pe accelerarea proiectelor care creează obișnuință cu evoluția și tehnologia, acel gen de proiecte care încurajează parteneriatele, adopția inovației și generează valoare adaugată mare. Iar jobs4ukr.com este un astfel de proiect, prin care am reușit să dezvoltăm o soluție de sprijin în timp real, prin care cetățenii refugiați își puteau relua rutina și stilul de viață obișnuit, care le asigura un minim confort psihologic. Asta se întâmplă când inovația și umanitatea se întâlnesc, iar integrarea refugiaților pe piața muncii creează un context pentru evoluție economică agilă și înseamnă ajutor real prin care oamenii din Ucraina își pot capitaliza calificarea”, Anca Luca, Community Manager InnovX-BCR.

Jobs4ukr.com este o platformă lansată în martie 2022 cu ajutorul Jobful și a acceleratorului de inovație InnovX-BCR, pentru a veni în sprijinul integrării pe piața muncii a refugiaților ucraineni, pe termen mediu și lung. Platforma a fost dezvoltată în doar 4 zile, cu scopul de a-i susține pe cei afectați de războiul din Ucraina să-și recâștige independența și stabilitatea financiară, prin acces facil și gratuit la oportunități de joburi din România. Pentru o comunicare eficiență cu refugiații, platforma dispune și de un chatbot în limba engleză, realizat de DRUID, care le oferă acestora răspunsuri pentru cele mai frecvente întrebări care apar.

Acceleratorul este un proiect realizat în parteneriat cu UiPath, Microsoft, Startup Grind, Mindspace și MIT CEE Forum. BCR acoperă costurile pentru toate bursele alocate antreprenorilor din acest proiect, cursurile și costurile logistice. Mai multe detalii despre Acceleratorul InnovX-BCR: www.bcr.ro/accelerator și www.innovx.eu.

Jobful este o soluție de recrutare gamificată care atrage, angajează și modelează candidații, apoi îi corelează cu oportunități de angajare la fel de interesante. Mai multe detalii despre Jobful: www.jobful.io.

Asistenții virtuali inteligenți, dezvoltați pe platforma DRUID, accelerează transformarea digitală, reduc semnificativ costurile, cresc eficiența companiilor prin automatizarea proceselor și livrează o experiență extraordinară de utilizare, atât clienților cât și angajaților. Mai multe detalii despre DRUID: www.druidai.com