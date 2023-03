Fondul de Garantare a Depozitelor Bancare din SUA (FDIC) a anunţat că a transferat toate depozitele Silicon Valley Bank (SVB) într-o bancă-punte nou creată, iar toţi cei care au depozite vor avea acces la banii lor începând de luni, transmite Reuters. Toţi clienţii SVB devin automat clienţii băncii-punte, care va desfăşura “activităţi bancare normale, inclusiv online”, a informat FDIC, într-un comunicat.

Biden: „Nicio pierdere nu va fi suportată de contribuabili”

Președintele Joe Biden s-a adresat națiunii cu privire la prăbușirea Băncilor Silicon Valley și Signature Bank în timp ce guvernul SUA a luat măsuri pentru a încerca să prevină escaladarea crizei financiare.

Președintele Biden spune că toți clienții cu depozite la Silicon Valley Bank și Signature Bank vor fi protejați, „nicio pierdere nu va fi suportată de contribuabili”, în schimb, banii vor proveni din comisioanele pe care băncile le plătesc în fondul american de asigurare a depozitelor.

„Fiecare american ar trebui să aibă încredere că depozitul său este acolo când are nevoie de el”, a mai spus Biden.

Președintele a dat asigurări că cei responsabili vor plăti, iar managerii vor fi demiși. “În administrația mea, nimeni nu este deasupra legii”, a spus Biden.

Insă, investitorii în banci nu vor fi protejați, a anunțat Biden, spunând că „au știut care au fost riscurile și vor pierde banii, așa funcționează capitalismul”.

Declarația presedintelui vine inaintea deschiderii pietelor in incercarea de a calma investitorii si pietele financiare.

„Americanii pot fi siguri că sistemul bancar este în siguranță, că depozitele lor sunt în siguranță, …. nu ne vom opri la asta, vom face tot ce este necesar”, a reiterat Biden.

Remarcile lui Biden vin după ce autoritățile federale de reglementare au luat duminică seara măsuri pentru a proteja toate depozitele la SVB cu câteva ore înainte ca piețele de valori globale să reia tranzacționarea.

Biden a repus pe tapet anularea unor reglementări de către administrația Trump care astăzi afectează sectorul bancar umbra

„Mă angajez ferm să îi trag la răspundere pe cei responsabili pentru această mizerie. Sunt pe deplin răspunzători. Ne vom continua eforturile de a consolida supravegherea și reglementarea băncilor mai mari, astfel încât să nu fim din nou în această poziție”, a adăugat Biden.

JPMorgan Chase & Co, Morgan Stanley, PNC Financial Services Group, Apollo Management sunt câțiva giganti care discută cu SVB Financial Group

Gigantul bancar american JPMorgan Chase & Co poartă discuţii cu privire la o posibilă preluare a SVB Financial Group, în cadrul unui acord care ar exclude divizia bancară Silicon Valley Bank, care în prezent este sub controlul autorităţilor americane, a informat luni portalul de ştiri financiare Axios, citat de Agerpres.ro.

Pachetul de salvare anunțat ieri de autoritățile americane, garantează toate depozitele. Clienții SVB își vor putea plăti angajații și facturile

Duminică, 12 martie, autoritătile de reglementare din SUA au luat măsuri imediate ce au inclus garantarea depozitelor din bănci, înființarea unei noi facilitati pentru a oferi băncilor acces la fonduri de urgență și facilitarea împrumutării băncilor de la Rezerva Federală în situații de urgență.

Fondul de garantare a depozitelor bancare din SUA (FDIC) a preluat vineri controlul la Silicon Valley Bank (SVB), după ce deponenţii, îngrijoraţi cu privire la situaţia financiară a băncii, s-au grăbit la ghişee pentru a-şi retrage economiile. Această fugă la ghişeele Silicon Valley Bank a luat prin surprindere pieţele financiare şi a şters peste 100 de miliarde de dolari din valoarea de piaţă a băncilor americane.

