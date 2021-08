NN Group anunță numirea lui Kuldeep Kaushik în funcția de CEO al NN în România, începând cu data de 1 noiembrie 2021, mandatul său fiind supus aprobării autorităţilor locale. Kuldeep preia conducerea de la Gerke Witteveen, Chief Financial Officer al NN în România, care a deținut rolul de CEO interimar în ultima perioadă.

Kuldeep se alătură NN Group venind de la AXA International & New Markets, unde a deţinut rolul de Chief Operating and Transformation Officer începând din 2017, desfăşurând-şi activitatea în Madrid, Spania. În cel mai recent rol, a coordonat activitatea de transformare a experienţei clienților şi a operaţiunilor de business, având o contribuţie relevantă în implementarea strategiei de dezvoltare bazată pe tehnologie, date și inovaţie, în peste 20 de țări. Anterior, Kuldeep a deținut diverse roluri în cadrul AXA Hong Kong, biroul regional din Asia și în sediul central, fiind responsabil de dezvoltarea strategiei de business şi coordonarea activităţilor de operațiuni și IT.

Kuldeep deţine un MBA de la HEC Paris și studii în inginerie urmate la NIT Durgapur, India.

În calitate de CEO al NN în România, Kuldeep va coordona echipa locală și se va concentra pe consolidarea creșterii business-ului pe piața din România.

NN în România

NN are o prezență de peste 24 de ani în România și un portofoliu extins de soluţii pentru asigurarea viitorului financiar, precum asigurări de viață, sănătate și locuință, pensii private și servicii de management al activelor. Din 1997, când și-a început activitatea în România, NN s-a implicat continuu în dezvoltarea pieței locale și susține astăzi peste 2 milioane de clienți pentru a-şi asigura un viitor financiar mai bun, fiind lider în segmentul asigurărilor de viață și pensiilor private.

La NN, misiunea noastră este să fim alături de clienți în demersurile lor de a proteja tot ce contează cel mai mult pentru ei. Știm că oamenii se bazează pe noi atunci când apar situații neprevăzute și au nevoie de sprijin să asigure un viitor financiar mai bun pentru ei și cei dragi.

Stabilitatea financiară se reflectă în strategia NN de a deveni asiguratorul digital al viitorului și în investițiile pe care compania le face pentru digitalizarea experienței oferite clienților și diversificarea portofoliului de produse.

În același timp, preocuparea tot mai mare a clienților pentru sănătate și protecție financiară a crescut relevanța asigurărilor de viață și de sănătate, iar pentru noi, la NN, accesul la astfel de soluții financiare care să răspundă nevoilor dinamice ale clienților este o prioritate mai importantă ca oricând.