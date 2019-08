Radu Gratian Ghetea, unul dintre cei mai cunoscuti si apreciati bancheri romani, se va alatura Libra Internet Bank, in urmatoarea perioada, ca membru al Consiliului de Administratie, potrivit unui comunicat de presă.

Cu o cariera de peste 40 de ani in sistemul bancar, de-a lungul careia a obtinut performante remarcabile, in calitate de lider al unor institutii financiare importante din Romania, Radu Ghetea va aduce o certa valoare activitatii bancii.

“Consider ca experienta mea, acumulata in diverse institutii din mediul financiar-bancar, impreuna cu spiritul antreprenorial de succes al Libra Internet Bank pot contribui determinant la evolutia rapida si sigura a bancii, atat in zonele traditionale unde s-a specializat, cat si in alte arii care urmeaza a fi explorate in perioada urmatoare”, a declarat Radu Ghetea.

“Suntem bucurosi sa ii uram bun venit lui Radu Ghetea, nume de referinta pentru mediul bancar romanesc. Libra a ajuns la o dimensiune si un stadiu de dezvoltare la care expertiza incontestabila a domnului Ghetea ne va ajuta in mod convingator, in perioada care urmeaza”, a declarat Emil Bituleanu, Director General Libra Internet Bank.

Doctor in stiinte economice, Radu Ghetea este Presedinte de onoare al Asociatiei Romane a Bancilor si membru de onoare al Institutului Bancar Roman, fiind detinatorul a numeroase premii si distinctii interne si internationale.