Criptomoneda Libra a primit un nou nume, Diem Dollar, într-un efort de a arăta că proiectul are „independență organizațională”, față de Facebook.

Compania încearcă să obțină aprobările de reglementare pentru lansare, asta după ce Planurile u fost reduse temperate din aprilie, după ce autoritățile de reglementare și băncile centrale și-au exprimat îngrijorarea că ar putea crește stabilitatea financiară.

Organizația independentă care conduce proiectul, Libra Association, va fi acum cunoscută sub numele de Diem Association , iar moneda sa va fi numită Diem Dollar.

Schimbarea de nume vrea să sugereze o oarecare independenţă de Facebook şi să arate că, în spatele monedei stă o asociaţie de mai multe firme, nu doar Facebook.

În urma numeroaselor critici, fosta Libra Association a decis ca moneda virtuală să aibă la bază doar dolarul american, de aici şi numele Diem Dollar.

“Diem Association va furniza o platformă simplă pentru fintech-uri, care să poată oferi companiilor şi utilizatorilor servicii de plăţi instante, ieftine şi foarte sigure”, declară într-un comunicat de presă Stuart Levey, CEO al Asociației Diem.

Diem, care înseamnă „zi” în latină, nu are un calendar oficial de lansare după ce au fost tot mai multe intarzieri. Mai mult, Diem Association are sediul in Geneva și așteaptă ca aprobările sa vina de pe piata elvetiana, undeva in luna ianuarie, potrivit presei financiare.