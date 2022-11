82% dintre români știu că trebuie să își asigure locuința împotriva dezastrelor naturale: cutremure, inundații și alunecări de teren, prin polița PAD, conform legii – arată rezultatele celui mai nou studiu sociologic realizat de UNSAR.

Cu toate acestea, doar 20% din cele 9,6 milioane de locuințe sunt protejate de o poliță obligatorie PAD. Conform aceleiași cercetări sociologice, majoritatea proprietarilor de locuințe s-ar simți mai motivați să achiziționeze aceste soluții de protecție financiară dacă li s-ar acorda reduceri sau bonificații la plata impozitului anual (31% dintre respondenți), dacă ar dispune de venituri mai mari (26%) sau dacă ar avea mai multe informații despre asigurări (12%).

Doar 1.920.000 de locuințe au asigurare obligatorie în România

Mai mult, din cele 20% dintre locuințele care sunt protejate împotriva dezastrelor naturale printr-o poliță PAD, doar 17% sunt protejate printr-o asigurare facultativă și împotriva altor riscuri, cum ar fi: incendiu, explozie, căderi de corpuri, vandalism, furt, avarii accidentale ale instalațiilor interioare ale clădirilor etc.

Cu toate acestea, conform aceluiași studiu, 29% dintre cei intervievați și-au arătat intenția de a achiziționa în perioada următoare ambele tipuri de polițe, în timp ce 22% au susținut că vor încheia doar polița obligatorie.

Alexandru Ciuncan: Numărul locuințelor asigurate în acest moment face ca populația să fie extrem de vulnerabilă în fața evenimentelor catastrofale

“Numărul locuințelor asigurate în acest moment face ca populația să fie extrem de vulnerabilă în fața evenimentelor catastrofale, precum cutremurul de astăzi. Tocmai de aceea, asigurarea locuințelor ar trebui să fie o prioritate pentru noi toți. Așadar, este rolul nostru ca, alături de autoritățile publice, să venim mai aproape de oameni și să le explicăm ce beneficii poate aduce o astfel de poliță”, a declarat Alexandru Ciuncan, Președinte și Director General al UNSAR.

În România, asigurările facultative de locuințe se pot încheia doar pentru cele care sunt deja protejate de o poliță obligatorie PAD.

Aceasta acoperă 3 riscuri catastrofale (cutremure, inundații și alunecări de teren) până la limita de 20.000 euro, respectiv 10.000 euro, în funcție de tipul construcției, indiferent dacă valoarea acesteia este mai mare.

Polita ta de asigurare obligatorie costa doar 20 de euro pe an, in cazul unei clădirilor din beton, valabila pentru polița de 20.000 de euro. Pentru locuintele vulnerabile, polita costa 10 euro pe an.

În schimb, locuința poate fi protejată la valoarea ei reală, dar și pentru mai multe riscuri (incendiu, explozie, furtună, vijelie, căderi de corpuri, furt, vandalism etc.), pe lângă cele catastrofale, printr-o asigurare facultativă. Acestor polițe li se pot atașa în plus clauze speciale, precum asigurarea instalațiilor interioare ale clădirii, aparatelor electrice/electronice, bunurilor casabile, servicii de asistență tehnică la locuință, dar și răspunderea civilă față de terțe persoane (spre exemplu, pentru acoperirea pagubelor pe care le puteți produce vecinilor).

Sondajul IRES-UNSAR privind Percepția românilor față de asigurările de locuințe a fost realizat pe un eșantion format din 811 respondenți, cu vârsta de peste 18 ani, în august 2022, utilizând metoda CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing).