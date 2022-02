In timp ce datele MF arată planificari ale unor noi imprumuturi in luna februarie, de 5,230 miliarde de lei, Ministrul de Finanţe, Adrian Câciu, declară că în luna ianuarie încasările la bugetul de stat sunt mai mari cu 31% faţă de luna ianuarie 2021, “un plus în sumă netă de 7 miliarde de lei”.

Ministerul Finanţelor (MF) a planificat, în luna februarie 2022, împrumuturi de la băncile comerciale de 4,6 miliarde de lei, din care 400 de milioane de lei prin două emisiuni de certificate de trezorerie cu discont şi 4,2 miliarde de lei prin opt emisiuni de obligaţiuni de stat. La acestea se poate adăuga suma de 630 milioane de lei prin sesiuni suplimentare de oferte necompetitive, aferente licitaţiilor de obligaţiuni.

Suma totală, de 5,230 miliarde de lei, este cu 215 milioane lei peste cea de 5,015 miliarde de lei programată în luna ianuarie, şi va fi destinată refinanţării datoriei publice şi finanţării deficitului bugetului de stat.

Conform prospectului publicat în Monitorul Oficial, MF a programat, în data de 10 februarie, licitaţie pentru o emisiune de certificate cu discount, în valoare de 200 milioane de lei, cu scadenţa în 13 februarie 2023, şi în data de 17 februarie o alta pentru o emisiune de 200 milioane lei, cu scadenţa în 26 septembrie 2022.

De asemenea, pe parcursul lunii februarie vor fi lansate opt emisiuni de obligaţiuni de tip benchmark, cu o valoare totală de 4,2 miliarde de lei, urmate a doua zi de o sesiune suplimentară de oferte necompetitive, cu o valoare de 15% din valoarea iniţială a emisiunii de obligaţiuni (630 milioane de lei în total).

Astfel, în a doua lună din an au fost programate trei emisiuni de 600 de milioane de lei, în zilele de 7,11 şi 14 februarie, patru de 500 de milioane de lei în 14, 17, 21 şi 24 ianuarie, una de 400 de milioane de lei în data de 7 februarie.

Astazi, in sedinta de Guvern, Ministrul Finanţelor, Adrian Câciu, a declarat că în luna ianuarie încasările la bugetul de stat sunt mai mari cu 31% faţă de luna ianuarie 2021, “un plus în sumă netă de 7 miliarde de lei”.

“Lucrăm exact cum am stabilit, managementul colectării veniturilor şi managementul cheltuielilor este un pic diferit, drept pentru care în luna ianuarie avem încasări mai mari cu 31% faţă de luna ianuarie 2021, un plus în sumă netă de 7 miliarde de lei. Dincolo de elementele de colectare care să fie făcute în mod, cum să vă spun, curat, dacă vreţi şi fără a afecta mediul economic deja afectat, adică a colecta în mod raţional şi rezonabil ceea ce este de colectat pentru statul român, pe bugetul de stat avem plus de 45%. Aşteptăm acum, evident, nu putem să anunţăm dacă am închis luna pe excedent. Acesta este orizontul pe care îl avem. Aşteptăm şi celelalte venituri, dar pe venituri fiscale suntem cu 31%, pe bugetul de stat efectiv cu 45%, avem încasări suplimentare şi la bugetele de asigurări. Iată că mediul economic, atâta timp cât avem aceste discuţii, înţelege situaţia prin care trece România şi înţelege şi faptul că guvernul se preocupă de a întoarce prin programe şi prin stimuli economici o parte către mediul economic”, a declarat Adrian Câciu.