First Bank continuă seria de transformări din sfera digitală prin lansarea aplicației Micro Creditum. Aceasta permite băncii să eficientizeze procesul de creditare pentru persoane juridice din segmentul Micro care au nevoie de finanțare.

Potrivit băncii, procesarea dosarelor de creditare va fi realizată într-o oră, reprezentând o reducere cu până la 80% a timpului de procesare față de perioada anterioară.

Această optimizare este posibilă cu ajutorul tehnologiei FintechOS, care are capacitatea de a integra date din multiple surse externe și de a analiza informațiile automat. Clienții beneficiază de acces rapid la finanțare, iar specialiștii băncii câștigă timp prețios pentru gestionarea relației cu clienții.

“Viitorul First Bank este unul preponderent digital, păstrând componenta umană care adaugă valoare în oferirea celei mai potrivite soluții fiecărui client. Ne concentrăm pe automatizarea proceselor care aduc un răspuns rapid clienților și schimbăm structura timpului alocat abordării cererii clienților, înclinând balanța în favoarea timpului alocat consultanței financiare.

În prezent avem 19 roboți care efectuează procesele operaționale în zona de administrare credite, carduri, depozite, garanții colaterale, zona de tranzacții interbancare și plăți, dar și în cadrul direcției HR. Împreună cu FintechOS am lansat Micro Creditum, soluția inovatoare care reduce timpul de procesare cu 80%, reușind să ofere un răspuns în 24 de ore pentru clientul Micro, “țintă” pentru First Bank. MICRO CREDITUM reprezintă doar o parte din adoptarea soluțiilor digitale, prin care First Bank își urmează traseul de “Digital Bank with a human touch”, a declarat Mădălina Teodorescu, Vicepreședinte al First Bank.

„Apelarea la tehnologii care să faciliteze interacțiunea băncii cu clienții este un prim pas în digitalizarea serviciilor financiare. Deschiderea conturilor de la distanță, accesarea de servicii fără să fie necesară deplasarea la ghișeu, semnarea digitală a documentelor sunt o normalitate la care instituțiile financiare se aliniază. Ne așteptăm ca această tendință către digitalizare, la nivelul întregii piețe, să evolueze rapid chiar și atunci când restricțiile determinate de criza actuală nu vor mai exista. Ne bucurăm să colaborăm cu First Bank în procesul de accelerare a strategiei de transformare digitală”, a declarat Teodor Blidăruș, CEO al FintechOS, furnizor global de tehnologie pentru transformarea digitală a băncilor, asiguratorilor și a altor organizații care oferă servicii financiare.

În ultimele luni, în contextul pandemiei Covid-19, tot mai multe companii din sectorul financiar au adoptat noi tehnologii pentru automatizarea anumitor procese, migrarea către mediul digital și către soluții cloud. Cele mai solicitate soluții au fost înrolarea online de noi clienți, configurarea de filiale virtuale și serviciile de asistență online. Tehnologia FintechOS este nativ construită să răspundă rapid și personalizat acestor nevoi.

În prezent, FintechOS lucrează în mod activ la peste 20 de proiecte în care implementează soluții omnichannel pentru bănci și asiguratori din Marea Britanie, Europa Centrală și de Est, Asia de Sud-Est și America de Nord.