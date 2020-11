Digitalizarea rapidă a vieții în perioada de lockdown, a accelerat interesul continuu pentru soluții și aplicații de digital banking în Europa în rândul consumatorilor, potrivit studiului Mastercard „European Evolution of Banking” 2020.

Tendința spre digitalizare, care a putut fi observată în ultimii ani, a câștigat teren pe parcursul pandemiei de COVID-19, în linie cu nevoia oamenilor de a se adapta limitărilor de ordin fizic. Acest lucru a determinat o creștere accentuată a activității online și adoptarea în masă a serviciilor de digital banking, ca modalitate de a accesa și gestiona fondurile personale de la distanță, în siguranță, rapid și convenabil. Analizând tendințele în digital banking din 12 piețe europene, studiul Mastercard „Evolution of Digital Banking” dezvăluie apetitul sporit pentru soluții online, 62% dintre toți respondenții exprimându-și interesul pentru platformele digitale de banking, în detrimentul soluțiilor offline, în 2020 – o creștere de 13% comparativ cu doar 3 ani în urmă (sursa: studiul Mastercard Digital Banking 2017).

Rezultatele studiului sunt corelate cu raportul recent „State of Pay”, un studiu global comandat de Mastercard, din care reiese faptul că peste jumătate din populația lumii (53%) utilizează aplicații bancare mai mult decât înainte de pandemie. Studiul, efectuat în 14 țări diferite, a constatat, de asemenea, că numărul celor care renunță la numerar este în creștere, 64% declarând că vor plăti mai puțin cu numerar în urma COVID-19.

Mark Barnett, Președinte Mastercard Europe, a declarat: „Pe măsură ce toți ne adaptăm la o realitate nouă și aflată în continuă schimbare, ne-am dat seama de faptul că viața a devenit „digital first”. Drept urmare, știm că oamenii din toată Europa își doresc soluții simple și sigure pentru toate nevoile ce țin de banking și plăți. Mastercard este partenerul preferat atât de companiile consacrate, cât și de cele emergente, care doresc să digitalizeze și să îmbunătățească experiența oferită clienților. Prioritatea noastră este să le oferim soluții inovatoare, care îmbunătățește experiența zilnică a consumatorilor în ceea ce privește serviciile de banking și de plată. Lucrând împreună cu partenerii noștri, ne concentrăm pe furnizarea de soluții digitale, convenabile, sigure și inteligente, care ușurează activitățile de zi cu zi.”

Rata de adopție a soluțiilor și a aplicațiilor de online banking este în plină crește în toată Europa

Pe măsură ce pandemia continuă să evolueze și multe țări trec printr-un al doilea val, modul în care europenii interacționează și tranzacționează s-a mutat semnificativ pe platforme digitale, iar conferințele video, cumpărăturile online și învățământul la distanță sunt în plină expansiune. În mod similar, odată cu restricțiile care limitau anterior accesul în sediile băncilor, majoritatea europenilor au explorat noi soluții bancare convenabile și sigure. Dintre cei peste 9.600 de europeni chestionați, 46% au declarat că sunt foarte interesați de aceste noi soluții de digital banking, în timp ce 42% sunt interesați de măsurile avansate de securitate oferite de acestea.

Mai mult, interesul lor s-a tradus într-o adopție puternică, mai mult de doi din cinci europeni (42%) declarând că efectuează tranzacții online sau printr-o aplicație mai frecvent în prezent decât în înainte de pandemie, în special datorită simplității și faptului că acestea îi ajută să economisească. Aproximativ jumătate (52%) dintre utilizatorii existenți de servicii tip digital banking declară că pandemia nu a schimbat frecvența cu care efectuează tranzacții anul acesta, în timp ce doar 6% spun că tranzacțiile lor online și prin aplicații au scăzut comparativ cu 2019. Aceste rezultate sunt, de asemenea, în conformitate cu studiul global „State of Pay”, care arată că 87% dintre cei care nu au folosit aplicații bancare înainte de COVID-19 afirmă că vor continua să le folosească după pandemie.

Est-europenii, mai optimiști în ceea ce privește viitorul fintech

Studiul a urmărit și deschiderea consumatorilor din întreaga regiune către banking-ul digital și aplicațiile de acest tip, iar din punct de vedere geografic, consumatorii din Europa de Est și-au exprimat un interes pozitiv în acest tip de platforme, cu 13% mai mult comparativ cu omologii lor din Europa de Vest (57% vs. 44%).

În ceea ce privește gradul de utilizare, în medie, 50% dintre est-europeni spun că a crescut frecvența cu care efectuează tranzacții online sau prin intermediul aplicațiilor, precum și numărul acestora, în timp ce doar 39% dintre cei din Europa de Vest declară același lucru.

Stilul de viață în lockdown a împins la schimbări în interesele utilizatorilor de digital banking

Ediția din acest an a studiului „Evolution of Banking” arată, de asemenea, că prioritățile europenilor se schimbă în materie de avantaje la care se așteaptă de la soluțiile de online banking și de plăți mobile, în comparație cu 2019. În prezent, utilizatorii consideră mult mai importante disponibilitatea ridicată (+9%), avantaje în materie de stil de viață (+11%) și eficiență din punctul de vedere al costurilor (+9 puncte) în alegerea platformelor digitale.

Cu toate că sunt considerate, în continuare, principalele beneficii ale adoptării unei soluții bancare digitale, respondenții au declarat că se concentrează mai puțin asupra avantajelor ce țin de economisirea timpului (în scădere, de la 66% în 2019, la 63% în acest an) și ușurința în utilizare (în scădere de la 65% în 2019, până la 57% în prezent) – rezultate ce dovedesc schimbarea stilului de viață în lockdown a consumatorilor. Atunci când nu clasifică atributele, majoritatea (51%) au menționat că securitatea este cea mai importantă caracteristică a unei soluții de digital banking, percepție influențată, poate, și de cele mai recente titluri din presă care se concentrează pe breșele de securitate a datelor tot mai sofisticate.

În contextul tranziției spre digitalul, băncile și instituțiile financiare rămân de încredere

În timp ce rata de adopție a serviciilor de digital banking continuă să crească de la an la an, o majoritate semnificativă (85%) dintre europeni consideră că băncile fizice vor exista în țara lor și peste 10 ani. Răspunsul este influențat, pe de-o parte, de faptul că multe bănci tradiționale oferă din ce în ce mai multe soluții digitale, ceea de determină o rată puternică de menținere a clienților existenți – mai puțin de un sfert ar trece de la banca actuală la o bancă exclusiv digitală în următoarele 12 luni (23%). În plus, 61% dintre europeni consideră că băncile sunt cel mai important consilier financiar – considerabil înaintea prietenilor și a membrilor familiei, mass-media, companiilor de consiliere financiară sau altele.

Mastercard: Partenerul preferat pentru digital banking

În 2020, Mastercard rămâne partenerul preferat de instituțiile financiare care furnizează soluții digitale. La nivel european, Mastercard este partener al peste 60 de bănci digitale și al 80% din întregul sector fintech și paytech, număr care s-a dublat în doar doi ani.