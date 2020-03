În contextul în care criza provocată de virusul Covid-19 se amplifică și în România, mediul de afaceri este pus la grea încercare. Restricțiile impuse de către autorități și teama inerentă a populației pot conduce la efecte dure pentru companiile românești. De aceea, SmartBill, împreună cu Valentina Saygo, expert contabil, au lansat o petiție ce include 22 de măsuri concrete prin care Guvernul și Parlamentul României pot sprijini business-urile să depășească această perioadă. Peste 10.000 de firme, IMM-uri și mari companii au semnat această petiție în mai puțin de 24 de ore.

“Mai multe sectoare ale economiei sunt puternic afectate de criza cauzată de COVID19, cum ar fi turismul, HoReCa, transportul de persoane, organizarea de evenimente, dar și restul sectoarelor raportează, deja, scăderi semnificative ale vânzarilor. Din aceste cauze, numeroase afaceri vor ajunge să aibă probleme de cashflow, iar riscul de concedieri, insolvențe și falimente va crește semnificativ, creând efecte în cascadă, care ne vor afecta pe toți. Fără îndoială, prioritatea 0 în această perioadă trebuie să fie încetinirea propagării COVID-19 și protejarea populației, dar, în același timp, Guvernul trebuie să facă o prioritate și din a lua măsuri care să ajute mediul de afaceri să depășească această perioadă neagră”, spune Radu Hasan, co-fondator și CEO SmartBill.

Acestea sunt cele 22 de măsuri propuse prin care Guvernul și Parlamentul pot susține mediul de afaceri:

Ajutor de stat pentru taxele salariale pentru firme aflate în dificultate

Modificarea legislației pentru șomaj tehnic

Scutirea de la plata sumelor accesorii, dobânzi și penalități de întârziere la ANAF pentru societățile afectate

Amânarea termenului de plată a taxelor, minim 60-90 zile de la declarare

Deblocarea urgentă a TVA de rambursat de către ANAF

Compensarea indemnizației de concediu medical de recuperat de la Casa de Sănătate

Eliminarea celor 5 zile de concediu medical suportate din Fondul de Salarii de către angajator

Bonificații pentru contribuabilii care plătesc obligațiile în termen, cu aplicabilitate directă 10-20% și imediată

Scutiri de impozite pentru angajări noi

Extinderea scutirii pentru profitul reinvestit

Amânarea la plată a creditelor bancare pentru persoanele juridice afectate, pe o perioadă de minimum două luni

Acordarea de împrumuturi pentru IMM cu dobândă zero și garantate de stat pentru societățile aflate în dificultate

Digitalizarea și debirocratizarea instituțiilor publice

Eliminarea restricțiilor pentru angajarea zilierilor

Eliminarea taxei pentru handicap sau înlocuirea cu achiziții de la unități protejate

Modificarea plafonului pentru eșalonare fără garanții

Eliminarea popririlor pe perioada forței majore pentru domeniile de activitate aflate în dificultate

Scutiri de la plata impozitelor pe clădiri

Obligativitatea legală de a se achita facturile furnizorilor în termen de maximum 45 zile

Modificarea legislației fiscale în privința clienților incerți, a ajustării de TVA pentru aceștia și a eliminării plafonului de 30% pentru constituirea de provizioane pentru riscul de neîncasare a clienților

Posibilitatea de a te înscrie la TVA la încasare în timpul anului, nu doar la începutul acestuia

Modificarea procedurii pentru obținerea certificatului de forță majoră și eliminarea taxei pentru obținerea acestuia

“Mediul de afaceri are nevoie de sprijinul guvernanților urgent, astfel încât să trecem cu bine peste perioada actuală de criză. Știm că altele sunt prioritățile în momentul de față, dar este important să fim ajutați pe cele două direcții importante pentru noi: să ne putem proteja personalul și să ne conservăm fluxul de numerar. Acesta este momentul oportun pentru a solicita și ceea ce ne doare cel mai tare: digitalizarea și debirocratizarea instituțiilor publice”, spune Valentina Saygo, Managing Partner Ask for Accounting.

De altfel, mai multe țări afectate de către coronavirus au anunțat deja stimulentele pe care le vor oferi companiilor locale, printre acestea fiind cele din cadrul G7 (Germania, Canada, SUA, Franţa, Italia, Japonia şi Marea Britanie), dar și Portugalia, Irlanda, Coreea de Sud, China, Australia.