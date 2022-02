Medeva Fintech, alături de CEC Bank, lansează primul pachet complet de servicii bancare, Figo.Pay by CEC Bank, adresat persoanelor din categoriile vulnerabile (persoane cu dizabilități, însoțitorii persoanelor cu dizabilități, asistenți sociali, personal angajat în activitățile ce deservesc asistență socială), se menționează într-un comunicat de presă.

În premieră pentru România, CEC Bank este prima instituție financiară care creează un pachet complet de servicii bancare dedicate persoanelor cu nevoi speciale, la care se adaugă facilități gratuite de urgență si transport adaptat pentru persoanele cu mobilitate redusă, deficiențe de vedere sau intelectuale. În plus, CEC Bank este prima bancă care oferă spre consultare documente bancare în limbaj Braille clienților cu dizabilități de vedere.

Pachetul Figo.Pay by CEC Bank este disponibil atât în unități, cât și 100% online, cu zero drumuri la bancă și conține un cont curent, un card bancar de debit în lei (de tip Visa), Mobile Banking, serviciul SMS Info și servicii de urgență și transportat adaptat, oferite prin intermediul Medeva Fintech.

Prețul pachetului Figo.Pay by CEC Bank este de zero lei dacă se îndeplinește un rulaj minim lunar de 700 lei. Altfel, prețul este de 5,9 lei/lună, iar prima lună este oferită gratuit.

Serviciile de urgență au o importanță majoră pentru cei din categorii vulnerabile și sunt oferite în mod gratuit prin intermediul aplicației de mobil Figo.Pay.

Pentru a beneficia de serviciile de urgență, clienții trebuie să își înroleze cardul CEC Bank în aplicația mobilă dedicată Figo.Pay, disponibilă gratuit pe website-ul figopay.ro sau în magazinul Google Play.

“Suntem banca tuturor românilor. Cu acest nou pachet de cont bancar, sperăm să facem viața mai ușoară pentru persoanele cu dizabilități. Știm că România nu le oferă cele mai prietenoase condiții pentru a se deplasa, și de aceea am creat posibilitatea contractării pachetului Figo.Pay online, cu zero drumuri la bancă. Nu este un demers singular la nivelul CEC Bank. Anul trecut, am introdus în toate cele peste 1 000 de unități documente contractuale în limbaj Braille pentru a veni în întâmpinarea nevoilor de informare ale persoanelor cu dizabilități de vedere”, declară Adina Călin, Director Produse și Servicii CEC Bank.

”Misiunea Medeva Fintech este de a transforma persoanele cu dizabilități din persoane pasive în persoane active financiar în economia României, oferind în acest fel un curs firesc prin participarea activă și o viață independentă. Facem tot posibilul pentru integrarea acestor persoane din categoriile vulnerabile într-o societate mai ușoară și mai atență față de nevoile acestora. Credem cu tărie că activitatea noastră, pasiunea cu care ne facem meseria pentru a dezvolta acest produs Figo.Pay va contribui la o viață mai bună pe viitor, a declarat Ion Zyto Dumitrescu, Fondator Figo.Pay.

Aplicația Figo.Pay este un produs fintech, lansat și dezvoltat de Medeva Fintech, o companie 100% românească, implicată activ în dezvoltarea mediului de afaceri cu o importantă componentă socială. În plus, aplicația de tip eWallet social, Figo.Pay, conferă avantaje comerciale utilizatorilor săi de tip cashback, vouchere cu reducere la acumularea de puncte, și permite achziționarea sigură și eficientă la comercianți.