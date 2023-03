Cum va arăta meseria de bancher în viitorul apropiat? Răspunsul a venit chiar de la vâful BCR, atât Sergiu Manea, CEO cât și Dana Dima, vicepreședinte, care au explicat că noul bancher nu va mai executa diverse sarcini, ci va fi un contact tot mai relevant cu clientul, va fi o prezență fizică apropiată de client, orientat spre consultanța calitativă.

Sergiu Manea: Bancherul ajută clientul să ia o decizie

“Un bancher, așa cum era cunoscut, era omul la care apelai, te ajuta cu efectuarea plăților, acorda împrumuturi si alcătuia un dosar de credit. Obiectivul său era să ajute clientul să efectueze o tranzacție. Ce înseamnă o redefinire astăzi? Înseamnă că obiectivul nostru, al tuturor celor din sistem, este menit să ajute clientul să ia o decizie.

Te ajutăm să-ți formulezi un obiectiv, o aspirație. În jurul acelei aspirații să contruiești câteva obiective. Acele obiective să fie sustenabile din punct de vedere financiar si apoi să iei o decizie, urmând ca execuția acelor decizii să fie in mediu digital, ca astăzi, dar să nu mai fie subiectul principal al conversației. Asta înseamnă foarte multă investiție inclusiv și în special în oameni. În primul și în primul rând în colegii noștri. Astfel ne asigurăm de calitatea interacțiunii care te va face încrezator să poți să ai această conversație. Încrederea că execuția acelei decizii pe care o ai de luat este sigură, ușoară, îți va aduce și mai multă încredere ulterioră”, a explicat Sergiu Manea, CEO BCR.

Cum arăta bankingul acum 25 de ani

Vicepreședintele BCR, Dana Dima, a completat imaginea angajatului din sucursală prin prezentarea unor cifre care atestă evoluția bankingului autohton.

“Când am început bankingul, 100% din activitatea unui consilier era dedicată operațiunilor număratului banilor și închiderii/ deschiderii casieriei. Astăzi, vorbim de 70% consiliere, în sensul precizat de Sergiu Manea, și doar 30% zonă operațională. Este clar că astăzi această zonă nu mai are legătură cu operațiunile despre cash despre care povesteam. În cazul BCR, 92% din tranzacțiile efectuate la ghișeu sunt transferate către zona de self banking sau către zona digitală. Aceasta este transformarea la care asistăm de peste 20 de ani”, a spus Dima.

Dana Dima: bancherul viitorului va însemna 100% consiliere și diagnostic financiar. BCR nu renunță la angajați

Bancherii BCR consideră că în următorii 5 ani, vom asista la transformarea acestui job. Potrivit Danei Dima, acesta va insemna “100% consiliere și diagnostic financiar, oameni care trebuie să facă acest lucru și care au timp să facă acest lucru și învață să facă acest lucru într-un mod natural”.

Acest lucru repune pe tapet viitorul angajaților din bănci, iar oficialul BCR precizează că banca nu va renunța la angajați, dimpotrivă.

“Nu vom reduce numarul oamenilor care vor lucra pentru BCR. Din contră, muncim destul de mult, inclusiv in procesul de rectrutare și de digitalizare a procesului de recrutare, in pregătirea oamenilor astfel incat mediul de muncă în rețea, centrală, să fie cât mai eficient și cât mai atractiv.

Astăzi avem colegi, echipe, cărora le place să lucreze în BCR. Și asta contează foarte mult pentru că presiunile pe care le avem din exterior sunt mari, modelul de business este greu – trebuie să cunoști foarte multe lucruri, dar faptul că se bucură de acest job, este fantastic”, a mai punctat vicepreședintele BCR.

BCR a crescut numărul consilierilor. 1000 de angajați dedicați persoanelor fizice și 400 pentru afaceri mici

“Din punct de vedere al rețelei așa cum este el astăzi, pot să spun că în acest moment încercăm să aducem cât mai mult conținut, continuăm să investim și să modernizăm”, declară șeful BCR, Sergiu Manea, vorbind despre viitor.

“În ultimii 3 ani am dublat numărul de consilieri pe persoane fizice, prin transferarea pozițiilor de operațional În zona de advisor și, ca o noutate, începând cu 2022 si vom continua și in 2023, dublăm numărul de consilieri persoane juridice pentru zona de companii mici. Odată cu digitalizarea, respectiv deschiderea George pentru afaceri, ne-am dat seama cât de important este să fim foarte aprope de persoanele juridice și practic dublăm acest număr prin educație, prin transformare.

Dana Dima: Cred că suntem banca cu cele mai mari investiții în zona de training. Nu vorbim de certificările clasice, vorbim de training personalizat

La final, vom avea o creștere de la 200 de consilieri micro, la 400 de consilieri. Aceștia vor fi dedicați afacerilor mici care au nevoie de consiliere, mai ales pe partea digitală. Ne bucură faptul că am crescut cu aproape 30% tot ce înseamnă operțiuni digitale în zona George pentru afaceri”, a completat Dana Dima.

BCR a crescut și numărul consilierilor dedicați persoanelor fizice, iar în prezent banca numără 1000 de angajați pe acest segment, potrivit cifrelor oferite de vicepresedintele BCR. La aceste cifre se adaugă și alti angajati care au joburi operaționale, de suport, vanzare și coordonare, potrivit oficialilor BCR.

Ce abilități va avea bancherul anului 2026

“Strategia noastră de business este ca în 2-3 ani toți oamenii care lucrează în unități să ofere soluții digitale și personalizate clienților, inclusiv cu pregătire pentru companii și zona de investiții. Noțiunea de bancher al anului… 2026 este aceea în care oferim, în toate unitățile, prin toți oamenii, consiliere clienților noștri”, a mai punctat Dana Dima.