Raiffeisen Bank, impreuna cu partenerii sai Microsoft si Vodafone Romania raman conectati la nevoile firmelor mici si mijlocii (IMM) pentru a-i sprijini sa se adapteze la perioada absolut unica pe care o traim. Astfel, clientii IMM ai Raiffeisen Bank pot beneficia gratuit 6 luni de serviciile Microsoft Office 365, pentru ca angajatii acestora, sa poata lucra de acasa ca si cand ar fi la birou si pentru a tine legatura cu clientii/partenerii.

Clientii Raiffeisen Bank au primit invitatia de a accesa aceste servicii si, dupa ce se vor inregistra in link-ul primit, vor avea acces gratuit, 6 luni, la serviciile Microsoft. Vodafone Romania este partenerul de tehnologie in cadrul acestui proiect si va asigura implementarea solutiilor Microsoft Office 365 pentru clientii bancii care opteaza pentru aceasta oferta.

“Stim ca prima prioritate a antreprenorilor care traverseaza aceasta perioada dificila este comunicarea eficienta, atat cu echipa proprie, cat si cu partenerii. Acum, cand constatam cu totii modificarea profunda a modului in care ne desfasuram activitatea zilnic, impreuna cu Microsoft si Vodafone Romania, dorim sa oferim 6 luni gratuitate la serviciile Microsoft Office 365. Sprijinim clientii IMM sa-si poata continua activitatea cu aplicatii de top si astfel, sa se adapteze in mod optim la schimbarile pe termen lung care vor avea loc in ceea ce priveste modul de derulare a afacerilor” a spus Raluca Nicolescu, director Aria IMM la Raiffeisen Bank.

“Misiunea Microsoft e de a oferi oportunitatea tuturor oamenilor si organizatiilor de a realiza mai mult. Provocarile cu care se confrunta organizatiile de orice dimensiune astazi, in aceasta noua realitate, aduc misiunea noastra si mai aproape de mediul de afaceri din România. Dorim sa sustinem antreprenorii si ideile românesti sa-si adapteze procesele interne de afaceri, sa lucreze facil chiar si de la distant si de ce nu, sa inoveze cu ajutorul tehnologiei pentru a genera transformare si impact in intreaga tara”, a spus Daniel Rusen, director Marketing & Operatiuni, Microsoft România.

“Ca partener de tehnologie ne bucuram sa sustinem mediul de afaceri romanesc si prin aceasta initiativa pe care Raiffeisen Bank o lanseaza in sprijinul companiilor mici si mijlocii. Misiunea noastra acum, mai mult ca oricand, este sa ajutam companiile sa foloseasca tehnologia pentru ca afacerile lor sa isi poata continua activitatea si sa prospere. Angajamentul nostru este de a fi un partener de incredere pentru companii si de a contribui la succesul lor pe mai departe prin suportul si calitatea serviciilor oferite”, a declarat Dinu Dragomir, director Vodafone Global Enterprise Director, Vodafone Romania.

Raiffeisen Bank a adaptat si programul de creditare factory, dedicat afacerilor la inceput de drum, pentru a veni in sprijinul antreprenorilor care dezvolta produse sau servicii care contribuie activ la lupta impotriva efectelor crizei sanitare. Fabrica de idei este deschisa pana pe 18 mai 2020 tuturor antreprenorilor care au o idee sau un business care prin serviciile sau produsele oferite sprijina sau contribuie la bunastarea comunitatii.

Raiffeisen Bank precesează cererile pentru programul IMM Invest

Raiffeisen Bank a ajutat in ultima perioada peste 2,500 de clienti IMM, care au intampinat greutati semnificative in contextul pandemiei. “Acum am trecut la etapa de procesare a cererilor de credit venite prin programul IMMINVEST, pentru a putea oferi clientilor nostri acces rapid la surse de finantare pentru investitii si capital de lucru, garantate de catre FNGCIMM, in numele si contul statului roman, prin Ministerul Finantelor Publice” a mai adaugat Raluca Nicolescu.

Raiffeisen Bank a pus la dispozitie clientilor IMM si o pagina dedicata, cu informatii de actualitate in contextul COVID-19 si sfaturi despre cum pot folosi serviciile digitale ale bancii pentru a-si gestiona afacerea de acasa.