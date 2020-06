Cum interacţiunile umane sunt actualmente reduse ca volum şi perpectivele arată o continuare pe termen cel puţin mediu a acestei situaţii, soluţiile tehnologice de asigurare a continuării afacerii în astfel de condiţii potrivnice pot constitui un răspuns pentru multe companii.

O zonă importantă de activitate unde interacţiunea umană este esenţială, este cea a centrelor de suport si contact care preiau majoritatea interactiunilor cu clientul final.

Asseco SEE, unul din cei mai mari furnizori de soluţii IT din Sud Estul Europei, recomandă Live by Asseco, o soluţie dedicată iniţial companiilor ce au ca obiect principal de activitate serviciile de call center, dar pe care circumstanţele economice au transformat-o într-o soluţie aplicabilă tuturor companiilor cu nevoi de tip centru de suport și contact.

Este practic vorba de o platformă omni-channel care ajută la optimizarea activităţii de tip centru de suport si contact care conferă un management mai bun al relaţiei cu clienţii şi asigură o comunicare mai uşoară între diversele tipuri de canale de comunicare ale unei companii. Mai mult, soluţia oferă suport pentru personalizarea diverselor procese de afaceri din cadrul organizaţiei, indiferent că acestea sunt orientate către clienţi externi companiei sau către fluxurile interne de lucru.

În special modulul Live Virtual Branch (VB), permite o comunicare personalizată cu clienții de orice tip fără a fi nevoie de o întâlnire în persoană. Este modulul care extinde utilizarea soluţiei dincolo de centrele de suport si contact, deoarece prin intermediul modulului Virtual Branch procesul de încheiere a unui contract sau de îndeplinire a unei alte nevoi a clientului se realizează în condiții de siguranță și eficiență, peste internet și oferă beneficii concrete pentru operațiunile obișnuite.

Astfel de beneficii includ, printre altele, experienţa de utilizator mai bună, deoarece clienții își pot acoperi unele nevoi fără contact fizic, achiziția de clienți noi, costuri de vânzare mai mici, toate aceste acțiuni realizându-se peste internet în așa numitul branch virtual.

Având în vedere cele de mai sus, industriile cheie în care Virtual Branch oferă beneficii semnificative sunt reprezentate de bănci, asigurări și alte sectoare financiare, companii de utilități, companii de telecomunicații, distribuția de produse farmaceutice și echipamente medicale, instituții și clinici medicale.

În sens tehnologic, modulul Live Virtual Branch oferă nativ funcționalități de CRM, dar poate fi integrat cu ușurință și cu soluțiile existente CRM. Virtual Branch se poate baza pe soluția existentă de portal, website sau aplicație mobilă și poate completa aceste canale prin schimb și semnare bidirecțională de documente, partajarea ecranului și așa-numitul co-browsing, chat, chatbot, audio call, video call sau solicitarea unei intâlniri. Nu în ultimul rând, pentru situații comerciale cu cele mai stricte cerințe de securitate, Virtual Branch facilitează și gestionarea procesului de identificare a clientului (KYC), emitere și implementare a certificatelor digitale.

„Live Virtual Branch este un tool care ajută acele companii ce au ca strategie accelerarea proceselor de vânzare în mediul online, unde este nevoie să ofere asistență clientului pe parcursul unui journey 100% digital de la prima interacțiune până la semnarea unui eventual contract”, declară Mihai Babescu, Solution Sales Team Leader, Asseco SEE (

mihai.babescu@asseco-see.com).