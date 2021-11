În perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021, se va desfășura o noua ofertă publică de Titluri de stat emise de către Ministerul Finanțelor Publice în cadrul Programului FIDELIS, cu o valoare minimă de subscriere de 5.000 RON/ 1.000 EUR. Poți cumpăra Titluri de Stat de la orice sucursală bancară parteneră programului și beneficiezi de dobânda fixă in funcție de scadența fiecărei emisiuni.

Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri de stat pentru populatie FIDELIS si lanseaza la Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a sasea oferta de vanzare incepand din iulie 2020. Prin intermediul precedentelor cinci oferte, Ministerul Finantelor a atras de la populatie, cumulat, aproape 8 miliarde lei (1,6 miliarde euro).

„Ministerul Finantelor continua emisiunile de titluri de stat destinate populatiei prin intermediul Programului FIDELIS. Consideram ca titlurile de stat FIDELIS dedicate populatiei, lansate atat in lei cat si in euro, vor continua sa capteze interesul romanilor care doresc sa economiseasca prin investitii sigure, garantate de statul roman. Totodata, ne bucuram ca profesionalismul si experienta partenerilor nostri in acest Program continua sa fie un motor de sustinere in promovarea acestor emisiuni derulate prin mecanismul Bursei de Valori Bucuresti”, a declarat Dan Vilceanu, Ministrul Finantelor.

In perioada 18 noiembrie – 10 decembrie 2021, persoanele fizice rezidente si nerezidente, cu varsta peste 18 ani, pot subscrie prin intermediul bancilor partenere BT Capital Partners&Banca Transilvania, Banca Comerciala Romana si BRD – Groupe Societe Generale, titluri de stat FIDELIS denominate in lei si in euro, in cadrul ofertei publice de vanzare derulate la Bursa de Valori Bucuresti.

„Prin continuarea emisiunilor de titluri de stat Fidelis, Ministerul Finantelor reconfirma ca este un partener al intregii piete de capital, deoarece, pe de o parte, acestea sunt unele dintre instrumente financiare cu cel mai redus nivel al riscului, iar, pe de alta parte, dupa listare, investitorii au posibilitatea oricand sa isi gestioneze activ portofoliile, prin achizitii suplimentare sau prin vanzare. Totodata, Fidelis demonstreaza ca piata de capital este un bun instrument de finantare pentru Statul Roman, iar sumele atrase prin precedentele cinci emisiuni sunt considerabile, pentru ca vorbim de un total de 1,6 miliarde euro, bani atrasi de la persoane fizice, intr-o perioada marcata de incertitudinile generate de pandemia si de efectele acesteia asupra economiei”, a declarat Radu Hanga, Presedintele Bursei de Valori Bucuresti.

„Anul 2021 are perspectivele de a fi cel mai bun an din istoria BVB din prisma numarului de runde de finantare derulate. Este o efervescenta in piata de capital, ceea ce dovedeste interesul in crestere pentru atragerea de finantare. Daca la finalul anului trecut, ne asteptam la circa 20 de runde de finantare pentru tot anul 2021, pana in prezent am ajuns la 55 de emisiuni de actiuni si obligatiuni, pe ambele piete ale BVB, iar sumele atrase cumuleaza peste 1,5 miliarde euro. Totodata, vedem si noi investitori venind pe piata de capital, numarul acestora urcand cu 8.800, la aproape 74.500. Aceste cifre dovedesc ca piata de capital este o solutie viabila pentru finantarea economiei”, a afirmat Adrian Tanase, Directorul General al Bursei de Valori Bucuresti.

Detaliile fiecarei emisiuni sunt disponibile in tabelul de mai jos:

Titlurile de stat destinate populatiei sunt remunerate cu dobanzi anuale peste nivelul titlurilor de stat tranzactionate pe piata secundara interbancara, anunta Ministerul Finantelor. In procesul de subscriere a titlurilor de stat FIDELIS nu se percep comisioane de catre bancile intermediare, iar veniturile obtinute, atat din dobanzi, cat si din castigurile de capital sunt neimpozabile. De asemenea, subscrierile se pot efectua si prin intermediul Participantilor Eligibili, care reprezinta orice intermediar autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiara, care este societate de investitii financiare sau institutie de credit acceptata ca participant la sistemul de tranzactionare al Bursei de Valori Bucuresti si care a semnat angajamentul privind respectarea conditiilor de derulare a ofertei, a prevederilor prospectului de emisiune si a transmis angajamentul catre Lead Manager. Sindicatul de intermediere al ofertei este format din BT Capital Partners (Lead Manager) & Banca Transilvania, BCR, BRD.

Alocarea titlurilor de stat subscrise in cadrul ofertei se va efectua la data alocarii (10 decembrie 2021), iar numarul final de titluri de stat oferite va fi stabilit de catre emitent cu consultarea sindicatului de intermediere. Ordinele aferente subscrierilor alocate investitorilor pe baza subscrierilor validate de membrii sindicatului de intermediere/Participantii Eligibili vor fi inregistrate in sistemul de tranzactionare al BVB dedicat ofertelor publice (titluri de stat).

Data estimata de intrare la tranzactionare este 16 decembrie 2021.