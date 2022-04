Raiffeisen Bank marchează Ziua Educatiei Financiare prin prezentarea studiul “Provocările financiare ale românilor”, realizat ca parte a programului de educație financiară Money Bistro, pentru al treilea an consecutiv. În această perioadă, marcată de lipsa de predictibilitate economică, principala îngrijorare a românilor o reprezintă prețurile tot mai mari la produse și servicii, generate de creșterea inflației, relevă studiul realizat în perioada ianuarie-februarie 2022.

Numărul românilor care au spus că își pot acoperi toate cheltuielile zilnice și reușesc să economisească a crescut în ultimul an de la 24% la 34%. Această creștere se observă în principal în rândul tinerilor profesioniști și a familiilor moderne. Aproape 4 din 10 respondenți au declarat că fac față cheltuielilor zilnice, dar nu mai reușesc să pună nimic deoparte, în timp ce 25% dintre ei au dificultăți în a-și gestiona cheltuielile sau chiar nu reușesc să facă față și atunci renunță la unele dintre ele.

Pentru aproximativ jumătate din populație, creșterea inflației și a prețurilor pentru produse și servicii, alături de cheltuielile neprevăzute, pun în dificultate bugetul personal, inclusiv planurile de economisire. Prin urmare, lipsa de predictibilitate economică îi face pe români să fie tot mai atenți la modul în care își gestionează banii. Cei mai mulți dintre ei aleg să-și analizeze mult mai atent opțiunile înainte să facă o mare achiziție, evită risipa alimentară sau și-au redus cheltuielile pentru anumite categorii cum sunt călătoriile sau ieșirile în oraș.

În 2022 se evidențiază o creștere de 8 procente în ceea ce privește interesul românilor de a urma programe online de educație financiară, pentru a-și gestiona mai bine finanțele. Adulții fără partener (între 35 și 55 de ani) arată un interes mai mare față de aceste programe (27%), comparativ cu restul eșantionului de respondenți.

Ce situții le provoacă românilor indigestii financiare?

Într-un context economic atât de imprevizibil, www.moneybistro.ro, platforma de educație financiară a Raiffeisen Bank, oferă informații ușor de parcurs despre cum românii pot să-și gestioneze veniturile, cum să-și echilibreze cheltuielile, cum să facă primii pași în investiții etc.

„Educația financiară repezintă un obiectiv important al Raiffeisen Bank, iar prin programele pe care le-am lansat în ultimii ani am urmărit să oferim instrumente prin care oamenii pot să-și crească bunăstarea materială. Am început acum 12 ani în școlile din România cu Asociația Junior Achievement, pregătind generații întregi să facă primii pași spre independență financiară. Și am continuat cu Money Bistro, un program dedicat tuturor românilor care vor să ia decizii financiare înțelepte. După trei ani în care am oferit conținut relevant în format video și audio, Money Bistro este considerat de români ca fiind un program financiar atractiv, ușor de înțeles și util nevoilor lor”, a spus Corina Vasile, director de Comunicare și Sustenabilitate la Raiffeisen Bank.

Soluțiile românilor în perioadele financiare incerte

Money Bistro e deschis pentru cei care vor să facă alegeri sănătoase atunci când vor să-și facă un buget lunar, își doresc să-și țină în frâu impulsurile la cumpărături, vor să învețe trucuri despre cum să-și organizeze cheltuielile, astfel încât portofelul să nu facă indigestie. Fie că ești student, angajat, antreprenor sau părinte ➡️ Money Bistro e locul potrivit pentru toți cei care își doresc o viață financiară sănătoasă