Pentru prima data in Romania, o banca exporta tehnologia bancara proprie in cadrul unui proiect international de plati instant printr-o aplicatie de mesagerie.

Serviciul de plati instant va fi lansat sub denumirea Moneytou – powered by Mastercard si este rezultatul colaborarii internationale dintre Rakuten Viber, Wirecard, Mastercard, NeoPay si LIBRA INTERNET BANK.

Pentru a transfera bani catre prieteni sau familie este suficient ca utilizatorii sa isi inroleze cardul si sa apese pe iconita Moneytou din aplicatie, fara a mai fi nevoiti sa precizeze un cont IBAN.

Transferurile se efectueaza imediat.

”LIBRA INTERNET BANK are in ADN inovatia, colaboram intens cu fintech-uri la nivel international, dar si local, si suntem incantati sa contribuim cu tehnologia noastra la realizarea acestei solutii inovatoare de plati instant, ce are potentialul de a deveni nr.1 in intreaga regiune”, a declarat Emil BITULEANU, Director General, LIBRA INTERNET BANK.

Serviciul va fi disponibil pentru inceput in Ungaria, urmand sa fie extins in scurt timp in mai multe tari din regiune, inclusiv Romania.

“Avem convingerea ca in mediul digital de astazi este nevoie sa regandim experienta clientului in jurul aplicatiilor pe care le utilizeaza cel mai frecvent. De aceea, ne bucuram ca putem oferi acum un serviciu inovator de transferuri de bani rapide prin aplicatia de instant messaging, Viber, pentru inceput in Ungaria, ulterior si in alte tari din Europa Centrala si de Est, folosind tehnologia bancara dezvoltata de catre LIBRA INTERNET BANK si serviciul Mastercard Send”, a declarat Gabriel GHITA, Vicepresedinte si Business Development Manager Mastercard.

”Am colaborat foarte bine cu partenerii nostri, lucrand in echipe virtuale, pentru a realiza un serviciu care raspunde in mod concret nevoilor utilizatorilor in ce priveste realizarea platilor – imediat, rapid si facil”, a adaugat Radu SABAU, Director Carduri, LIBRA INTERNET BANK.