Astăzi, Consiliul de Administrație al Băncii Naționale a României s-a întrunit în cadrul celei de-a doua ședințe de politică monetară din 2022 și a decis să majoreze rata de dobândă de referință cu 50pb , în acord cu asteptările pieței. BNR crește dobânda de politică monetară la nivelul de 2,50 la sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022. Totodată, Banca Centrală crește rata dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an și rata dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an,

Banca Națională păstrează controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară și menținere nivelurile actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Economiștii din bănci se așteptau ca Banca Centrală să revizuiască în sens ascendent prețurile de consum și astfel să fie nevoită să majoreze rata de dobândă de referință. De altfel, tot mai mulți suțin că perspectivele inflatiei s-au deteriorat și nu este exclus sa vedem o inflație de peste 10%. Iar decizia BNR confirmă aceste prespective deja vehiculate în piață.

Potrivit celui mai recent sondajul Bloomberg, 8 din cei 13 participanți anticipau o creștere a dobânzii de 25pb , in timp ce doar 5 vedeau o creștere mai amplă de 50 pb.

Însă, datele arată o presiunile inflaţionistă majoră iar B NR crește pasul de întărire a politicii monetare

În scenariul macroeconomic trasat de economiștii Raiffeisen Bank, dobânda de politică monetară va crește, in acest an, pana la 3,5%. De altfel, Ionut Dumitru, economistul sef al băncii, a sustinut o creștere de a dobânzii cheie mai consistentă, în condițiile în care România este singura tara din UE cu deficite gemene (deficit bugetar si de cont curent) foarte mari. Acesta a susținut că perspectivele inflatiei s-au deteriorat și nu este exclus sa vedem în 2022 o inflație de peste 10%, după luna aprilie când va fi eliminat sprijinul statului pentru consumatori. Astfel, Dumitru susține că “dobânzile trebuie să fie mai mari” și consideră ca, astăzi, Consiliul de Administraţie al BNR va majora dobânda cu 0,5 puncte procentuale.

Ce urmează? Decizia BNR majorarează dobânzile percepute de băncilor comerciale. Inflatia si deficitele pun presiune pe moneda natională, deci cursul euro/ leu poate crește

“Ne asteptam ca BNR sa continue ciclul de întărire de politica monetară, cu o crestere a dobanzii cheie pana la 3%, la mijlocul acestui an. Cum rata dobanzii Lombard este la 3% si ROBOR este usor peste aceasta, ne astaptăm ca aceasta sa ajunga miercuri la 3,25%, iar la mijlocul anului sa atingă 4%. Riscurile scenariului BCR este ca BNR sa continue creșterea dobânzii cheie și în a doua jumătate a anului. Astfel, rata dobânzii poate ajunge la 3,5% la finalul acestui an și rata Lombard la 4,5%” explica ieri Ciprian Dascălu, economistul șef al BCR.

BNR: Perspectivele inflaționiste peste asteptări, cu două cifre

Totodată, în ședința de astăzi, Consiliul de administrație al BNR a analizat și aprobat Raportul asupra inflației, ediția februarie 2022, document ce încorporează cele mai recente date și informații disponibile.

Potrivit BNR, scenariul actual, întocmit pe baza datelor disponibile și a reglementărilor în vigoare, evidențiază o înrăutățire considerabilă a perspectivei pe termen scurt a inflației, sub impactul puternic al șocurilor pe partea ofertei, în principal al prețurilor la energie, în condițiile în care traiectoria prognozată a dinamicii ei anuale cunoaște o nouă revizuire substanțială în sens ascendent pe orizontul scurt de timp.

Astfel, rata anuală a inflației este așteptată să-și accentueze semnificativ creșterea în trimestrul II 2022 și să urce la un nivel de două cifre, în principal ca efect al unor majorări mult mai ample ale prețurilor gazelor naturale și energiei electrice, ce se vor evidenția pregnant după suspendarea în luna aprilie a schemelor de compensare aplicate pentru consumatorii casnici. Totodată, ulterior, rata anuală a inflației va descrește probabil doar gradual, pe o traiectorie mult superioară celei prognozate anterior, dar va cunoaște o ajustare descendentă relativ abruptă în prima parte a anului viitor și va reintra în intervalul țintei în trimestrul IV 2023, pe fondul unor efecte de bază ample, precum și al valorilor mult mai joase ale excedentului de cerere agregată anticipate pe orizontul prognozei și în scădere treptată de la mijlocul anului curent. În aceste condiții, rata anuală a inflației CORE2 ajustat va mai crește probabil ușor pe parcursul a câteva luni, dar se va înscrie apoi pe o pantă descendentă ceva mai pronunțată decât s-a prognozat anterior, urmând să coboare la finele orizontului proiecției sub valoarea anticipată anterior.

Schemele de compensare a prețurilor la energia electrică și gazele naturale pentru populație prezumate a fi aplicate până în luna martie 2022 vor imprima un parcurs neuniform ratei anuale a inflației pe orizontul apropiat de timp, aceasta fiind anticipată să scadă foarte ușor în intervalul ianuarie-martie, dar să consemneze un salt semnificativ în luna aprilie, odată cu revenirea prețurilor la nivelurile prevăzute în contracte. Caracteristicile schemelor de sprijin sunt totuși incerte, o eventuală modificare a duratei și/sau a conținutului acestora fiind de natură să afecteze semnificativ atât nivelul, cât și traiectoria viitoare a dinamicii anuale a inflației, mai cu seamă pe termen scurt. În același timp, incertitudini semnificative rămân asociate modului de evaluare și de includere în calculul IPC a impactului acestor scheme, iar riscuri notabile continuă să vină din evoluția cotațiilor materiilor prime, mai ales a celor energetice și agroalimentare, inclusiv în contextul situației geopolitice Rusia-Ucraina, precum și din blocajele persistente în lanțurile de producție și aprovizionare.

Incertitudini continuă să decurgă și din evoluția pandemiei, în contextul fazei încă ascendente a actualului val pandemic, provocat de varianta mai contagioasă a coronavirusului, Omicron, dar mai puțin virulentă, implicând o severitate mai scăzută și în atenuare a restricțiilor asociate, inclusiv în multe state europene. Totodată, o sursă importantă de incertitudini și riscuri rămâne absorbția fondurilor europene, în special a celor aferente programului Next Generation EU, care este condiționată de îndeplinirea unor ținte și jaloane stricte în implementarea proiectelor aprobate.

Incertitudini și riscuri sunt asociate însă și conduitei politicii fiscale, date fiind coordonatele programului bugetar pentru acest an, ce vizează progresul consolidării fiscale conform angajamentelor asumate în cadrul procedurii de deficit excesiv, dar într-un context economic și social dificil pe plan intern și la nivel global.

În ședința de astăzi, 9 februarie 2022, pe baza evaluărilor și a datelor disponibile în acest moment, precum și în condițiile incertitudinilor ridicate, Consiliul de administrație al BNR a hotărât majorarea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50 sută pe an, de la 2,00 la sută pe an, începând cu data de 10 februarie 2022. Totodată, s-a decis majorarea ratei dobânzii pentru facilitatea de creditare (Lombard) la 3,50 la sută pe an, de la 3,00 la sută pe an și creșterea ratei dobânzii la facilitatea de depozit la 1,50 la sută, de la 1,00 la sută pe an, precum și păstrarea controlului ferm asupra lichidității de pe piața monetară. De asemenea, Consiliul de administrație al BNR a decis menținerea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei și în valută ale instituțiilor de credit.

Deciziile CA al BNR urmăresc ancorarea anticipațiilor inflaționiste pe termen mediu, precum și stimularea economisirii prin creșterea ratelor dobânzilor bancare, în vederea readucerii durabile a ratei anuale a inflației în linie cu ținta staționară de 2,5 la sută ±1 punct procentual, într o manieră care să contribuie la realizarea unei creșteri economice sustenabile în contextul procesului de consolidare fiscală.

BNR monitorizează atent evoluțiile mediului intern și internațional și este pregătită să utilizeze instrumentele de care dispune în vederea îndeplinirii obiectivului fundamental privind stabilitatea prețurilor pe termen mediu, se mai precizează în comunicatul de presă.



Noul Raport trimestrial asupra inflației va fi publicat în data de 11 februarie 2022. Următoarea ședință a CA al BNR dedicată politicii monetare va avea loc în data de 5 aprilie 2022.