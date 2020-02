Guvernatorul Mugur Isărescu a declarat că moneda naţională s-a apreciat în ultimele zile pentru că un vânzător important a vândut mai multă valută şi acesta a dus la întărirea leului.

Mugur Isărescu a dat de înteles că totul se intampla pe fondul unui deficit de lichiditate.

“Cred că în primul rând trebuie înţeles că piaţa valutară are mulţi determinanţi şi faptul că ne-am obişnuit ca un eveniment politic sau altul să aibă impact imediat asupra pieţei valutare nu este o percepţie eronată, pentru că evenimentele politice categoric că influenţează piaţa, dar evenimentele politice nu sunt singurele. În ultimele zile, din datele noastre, sunt unele informaţii pe care le obţinem şi noi cu o anumită greutate, a acţionat în principal faptul că pe piaţa monetară aşa cum se întâmplă de obicei între 25 ale lunii precedente – 5-10 luna curentă apare o relativă lipsă de lichiditate pentru că firmele, populaţia, toate îşi plătesc impozitele la stat, dările la stat şi atunci în contul Ministerului de Finanţe de la Banca Naţională a României apare un surplus. E ca şi cum ar steriliza banca naţională banii respectivi. Ei ies din circulaţie. Am mai dat explicaţia asta, acum simplific. Şi când pe o asemenea situaţie apare un vânzător mai important şi asta pot să vă garantez că de data asta nu am fost noi, Banca Naţională, a fost un client. Pot să bănuiesc, dar ce spun în continuare este pură speculaţie, că s-o fi gândit şi el “pică Guvernul, se depreciază cursul, hai să vând acum o sumă mai mare ca să câştig”, oricine vrea să câştige mai mult, dar nu s-a întâmplat. A vândut mai mult şi s-a apreciat cursul”, a spus Mugur Isărescu.

El a afirmat că acesta a vândut valuta timp de câteva zile. De asemenea, guvernatorul BNR a spus că piaţa leului nu este una “foarte adâncă” şi când cineva vine cu 100 de milioane sau 200 de milioane de euro şi le vinde poate să mişte cursul.

“Concluzie. Nu numai situaţia politică are impact pe piaţa valutară. Şi doi, bănuiesc că şi cei de pe piaţa valutară, investitorii erau obişnuiţi cu…cam asta am citit în presă astăzi “ne-am vaccinat la situaţia politică”, suntem obişnuiţi la asemenea ştiri”, a declarat Mugur Isărescu.



După doi ani la rând cu inflație de record european, românii vor avea câteva luni de prețuri care nu mai cresc atât de rapid, spune Guvernatorul BNR.

„Inflația este așteptată să se reducă semnificativ în primele luni ale anului curent. Pe o traiectorie ce redevine ușor crescătoare în a două parte a anunlui curent. Pentru că prețurile nu se mai inflamează, iar creditele în valută sunt în scădere mare, BNR a simțit că e momentul să încurajeze împrumuturile în euro. Așa că a redat băncilor 600 de milioane de euro – bani blocați de regulile bancare – și pe care acum îi pot folosi din nou”, a declarat Mugur Isărescu.

Cum va ajuta măsura BNR economia: banii eliberați băncilor vor ajuta statul și companiile

„Concret, dacă statul are de unde să se împrumute și poate face asta mai ieftin, atunci are bani de salarii și alte cheltuieli. Iar deficitul e mai ușor de controlat și datoria publică mai ușor de plătit. Pe de altă parte, dacă firmele exportatoare, cum sunt mai ales cele din industria auto, iau credite de dezvoltare, își pot permite investiții și în noi locuri de muncă. Totodată și creditele ipotecare în euro, aproape înghețate anii trecuți pentru persoane fizice, pot fi de acum mai ușor de luat și cu niște costuri mai mici”, a mai spus Mugur Isărescu.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis vineri reducerea ratei rezervei minime obligatorii aplicabile pasivelor în valută ale instituţiilor de credit la nivelul de 6%, de la 8%, începând cu perioada de aplicare 24 februarie – 23 martie 2020 şi menţinerea ratei rezervelor minime obligatorii pentru pasivele în lei la nivelul de 8%.

De asemenea, în şedinţa de vineri, CA a mai luat hotărârea de a menţine rata dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,5% pe an şi rata dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,5% pe an.