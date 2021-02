Guvernatorul Mugur Isărescu a susținut vineri primul discurs public de la debutul pandemiei de coronavirus, participând ca speaker la conferința virtuală “Corporate Liquidity and Solvency in the Covid-19 Pandemic: The Role of Policies”, organizată de Banca Națională a României și Fondul Monetar Internațional. Șeful Băncii Centrale a analizat impactul crizei sanitare asupra economiei și a trasat câteva soluții pentru redresarea situației.

În opinia sa, “schemele de ajutor care au rolul păstrării locurilor de muncă, moratoriile pentru obligaţiile de plată, granturile şi garanţiile de credit pot fi eficiente în îmbunătăţirea nevoilor de lichiditate a companiilor, acest lucru fiind valabil chiar mai mult în economiile avansate decât în cele emergente”. Cu toate acestea, a avertizat bancherul, creşterea îndatorării ridică îngrijorări în ceea ce priveşte riscurile de solvabilitate şi perspectivele de investiţii.

Pentru 2020, FMI estimează o scădere a PIB-ului real în Europa de 7%, cea mai mare scădere de după cel de Al Doilea Război Mondial. ”Mulţumită politicilor de răspuns extraordinare au fost evitate consecinţe chiar mai dramatice decât atât. Eu înţeleg că impactul maxim al pandemiei asupra companiilor în anul 2020 încă nu a fost calculat, dar acesta va fi făcut public odată cu trecerea timpului şi odată ce mai multe informaţii devin disponibile”, a precizat Mugur Isărescu.

Guvernatorul a menționat că se așteaptă la schimbări structurale ale economiei după pandemie. ”Sunt de acord că vor avea loc schimbări de lungă durată în structura economiei, chiar dacă sunt greu de prezis în acest moment. Pentru a merge mai departe, este necesară o mai bună calibrare a politicilor pentru a face față acestor schimbări structurale, iar băncile ar trebui să instituie aranjamente pentru restructurarea datoriei acelor firme care pot fi salvate, facilitând în același timp ieșirea ordonată a acelor firme care este puțin probabil să reușească în economia post-pandemică”, a explicat șeful BNR.

”Cum incertitudinile rămân foarte mari, întârzierile suplimentare în recuperarea economică vor pune şi mai multă presiune pe resursele publice şi vor complica negocierile în ceea ce priveşte alocarea acestora. Cu toate acestea, voi încheia într-o notă optimistă, spunând că sperăm într-o recuperare economică rapidă, iar noi continuăm să ne îndeplinim partea noastră în ceea ce priveşte combaterea efectelor pandemiei”, a conchis Mugur Isărescu.