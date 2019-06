Liderii PSD-ALDE s-au întâlnit luni, de la ora 11:00, într-o ședință a coaliției de guvernare și au decis ca Mugur Isărescu să fie susținut de coaliția PSD-ALDE pentru un nou mandat de guvernator al BNR.

”Mugur Isărescu are susținerea noastră pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naționale.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Potrivit unor surse politice, Călin Popescu Tăriceanu l-a propus pe Mugur Isărescu pentru acest mandat.

După ședința coaliției, întrebată dacă Mugur Isărescu are susţinerea PSD pentru un nou mandat de guvernator al Băncii Naţionale a României, Viorica premierul Dăncilă a spus: “Vom discuta despre acest lucru”.

“Am discutat despre numărul de locuri (în Consiliul de Administraţie al BNR- n.r.), despre ponderea pe care o are fiecare partid, numărul de locuri în cadrul BNR în funcţie de numărul de locuri din Parlament”, a afirmat Dăncilă.

Mugur Isărescu a fost timp de doi ani ținta atacurilor politice ale PSD

După războiul total din epoca Liviu Dragnea, în raport cu Mugur Isărescu, situația s-a schimbat, iar coaliția actuală îl susține pe Mugur Isărescu.

Mugur Isărescu ocupă funcţia de guvernator al BNR din anul 1990. În 2014, el a primit, pentru cinci ani, un nou mandat pentru această funcţie.

Mugur Isărescu este cel mai longeviv guvernator de bancă centrală din lume. Mandatul de guvernator BNR a început în septembrie 1990. Singura întrerupere a fost în perioada decembrie 1999 – noiembrie 2000, când a ocupat funcţia de prim ministru al Guvernului CDR.

În 2018, întrebat despre un nou mandat, Guvernatorul afirma:

“Păi, nu v-am spus data trecută când m-am exprimat clar?! În primul rând că nu e de actualitate. Discutăm aşa. Acum, dacă spun că dacă nu e de actualitate o să spună că a întors-o guvernatorul. La anu’ împlinesc 70 ani. Din câte ştiu eu, cel puţin în domeniu profesoratului, la 70 de ani nu mai poţi să profesezi. Acum, Parlamentul, în înţelepciunea lui, poate să zică orice. Deci, nu am făcut o declaraţie aiurea. Am spus că la anu’ împlinesc 70 de ani. Nu este bombă. Ce bombă? Că împlinesc 70 de ani? Vă uitaţi în CV-ul meu şi veţi constata că pe 1 august 2019 împlinesc 70 de ani. E bombă asta? Bombă de presă? Şi, în alt doilea rând, din câte ştiu eu, nu se mai poate să mai continui la…chiar dacă, să zicem, mi s-ar face această propunere. Mai este un lucru. Aşa de multe confuzii au apărut şi fac eu o precizare. E clar că îmi închei mandatul. Oricum se încheie mandatul în toamna anului viitor. Nu jignesc pe nimeni, nu e vorba de niciun fel de aluzie, dar am citit că m-am dus la Parlament şi am solicitat şi că am negociat. Trăsnaia asta cu negocierea aş vrea chiar să ne ajutaţi şi pe noi şi să ajutaţi şi societatea românească şi să o închideţi”, a declarat Isărescu, într-o conferinţă de presă din luna mai.

Mugur Isărescu declara în luna noiembrie 2018 că nu ştie ce va face anul viitor, după ce îşi va încheia mandatul. „Deocamdată sunt pensionar, dacă îmi închei mandatul”, a raspuns Guvernatorul.