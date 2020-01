Mugur Isărescu a explicat în cadrul breafingul susținut la BNR că “nu va fi ușor să găsim acele mixuri de politici economice pentru nu a încetini creșterea economică, pentru că altfel se vor adânci deficitele”. ”Sigur, vom avea o problemă să finanțăm un deficit mai mare”, a subliniat Guvernatorul.

Întrebat despre sustenabilitatea măsurii privind creșterea punctului de pensie cu 40%, Mugur Isărescu a ținut să menționeze: “Nu cred că trebuie să facem obsesii biblice, dacă nu vrem să rătăcim prin deșertul economic încă 40 de ani. Când economia crește cu 4%, nu poate ceva să crească cu 40%. Câtă filosofie trebuie să facem?… dar e o decizie politică, până la urmă…”.

Guvernatorul a revenit pe parcursul conferinței cu precizări despre subiectul majorării pensiilor și a evidențiat că nu sunt bani pentru o astfel de creștere. “E un consens că trebuie să crească, dar nu facem obsesii pe cifre. Nu pică banii din cer. Discuția asta dacă sunt sau nu sunt bani este total eronată. Normal că nu sunt bani cât timp avem deficite. A avut țara asta vreodată surplus bugetar?”, a spus apăsat Mugur Isărescu.

Întrebat cum vede măsura Guvernului de a interzice cumularea salariului cu pensia, Guvernatorul s-a simțit vizat și a reacționat. “Nu am nicio problemă. Am fost ales de Parlament și dacă se decide acest lucru, am să aleg salariul, până la terminarea mandatului”, a menționat oficialul BNR.

Prima Casă a avut un rol pozitiv. Programul trebuie dedicat cauzelor sociale

În opinia Guvernatorului BNR, programul guvernamental Prima Casă trebuie să devină un program dedicat cauzelor sociale. “Cât a fost a avut un rol pozitiv, însă nu mai merge în forma inițială. Se apelează la program chiar dacă nu mai este Prima Casă” a specificat Mugur Isărescu.

Șeful Băncii Centrale este de părere că programul Prima Casă a pornit de la o realitate, respectiv de la faptul că noua generație avea nevoie de case, însă în prezent trebuie să capete o altă destinație.

“Dacă rămâne acest program, trebuie să aibă o anumita direcție, deci susțin îndreptarea lui spre componenta socială, cu reguli mai stricte. Discuția este în principal politică, de vreme ce este program guvernamental. Dar trebuie bine calibrat și echilibrat”, a detaliat Mugur Isărescu.

Reamintim că BNR a menținut dobânda cheie, iar Mugur Isărescu a explicat decizia în cadrul unui breafing de presă.

Consiliul de Administraţie al Băncii Naţionale a României a decis în şedinţa de miercuri, 8 ianuarie 2019, menţinerea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,50% pe an. De asemenea, CA a hotărât menţinerea ratei dobânzii pentru facilitatea de depozit la 1,50% pe an şi a ratei dobânzii aferente facilităţii de creditare la 3,50% pe an şi păstrarea nivelurilor actuale ale ratelor rezervelor minime obligatorii aplicabile pasivelor în lei şi în valută ale instituţiilor de credit.