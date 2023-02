Întreaga lume, oameni, companii, ONG-uri și guverne deopotrivă, își doresc ca 2023 să fie un an mult mai bun decât precedentele trei. Pandemia, războiul de la granițele României, criza energetică și cea a combustibililor, precum și inflația din ultimul an au ridicat multe provocări pentru noi toți.

Dacă ne uitam în urmă, la 2022, cu toții speram că va fi un an mai bun, în condițiile în care efectele pandemiei de coronavirus se diluaseră, însă noile crize apărute au făcut să fie din nou un an cu multe necunoscute, care a provocat un alt val de nesiguranță și prudență în rândul populației și al companiilor.

De-a lungul anului trecut au existat multe contraste. Anul a început bine, cu implementarea unor modificări care au contribuit la creșterea veniturilor populației, printre care se numără creșterea salariului minim și a pensiilor. A urmat însă războiul de la granița României, apoi criza energetică și creșterea semnificativă a inflației, care a atins 16,4% în luna decembrie, un nivel fără precedent în economia românească de la denominarea monedei naționale în 2005. Pe de altă parte, 2022 a fost un an bun în ceea ce privește investițiile străine, care au totalizat peste 10 miliarde de euro, și cel mai bun an în accesarea fondurilor europene, de când România a aderat la UE, cu 10,5 miliarde de euro atrase, aproape dublu față de recordul anterior.

Șocul energetic din 2022 a fost însă resimțit destul de puternic. De altfel, a fost unul dintre factorii inițiali ai inflației și un factor care a contribuit la încetinirea economiei europene. Chiar și cu măsurile de protecție în vigoare, prețurile au crescut, atât pentru utilități, cât și la combustibili.

Odată cu revenirea prețurilor la gaze naturale și petrol la nivelurile de dinainte de război, benzina a urmat aceeași tendință. Cu toate acestea, motorina rămâne o problemă din cauza penuriei pe tot continentul și va afecta atât consumatorii finali, cât și transportatorii.

În același timp, Banca Națională a României (BNR) a majorat anul trecut dobânda cheie, de la 1,75% la 6,75% în decembrie, pentru a crește costul creditului, a tempera economia și, în final, a reduce inflația. Mai departe, costurile creditelor au crescut ca urmare a creșterii ratei dobânzii cheie, iar dobânzile pentru românii cu împrumuturi în lei au crescut și ele.

Cu toate provocările care au urmat și chiar s-au suprapus, putem spune că în 2022 am fost cu toții mai pregătiți și mai rezilienți și am reușit să ne adaptăm rapid. Indiferent de context, mediul de afaceri și-a continuat activitatea pe parcursul anului. Cu toții am depășit dificultățile care au apărut și putem spune că întreaga serie de evenimente apărute ne-au învățat lecții valoroase. Iar noi, Garanti BBVA, am încheiat anul într-o formă bună, aducând pe piață produse inovatoare, făcând pași importanți spre sustenabilitate și, poate cel mai important, rămânând un partener financiar de încredere pentru clienții noștri.

Mergând mai departe, credem că există semne promițătoare ca 2023 să fie un an de redresare. Și, deși era banilor ieftini a luat sfârșit, iar ratele dobânzilor vor fi mai mari decât în trecut, există semnale că lucrurile ar putea sta mai bine decât am crezut inițial.

Ne așteptăm ca inflația să scadă la 11% în acest an, cu previziuni chiar mai optimiste privind posibilitatea ca acest indicator să ajungă la o singură cifră până în T3. În plus, se pare că recesiunea europeană preconizată nu va fi foarte severă, ceea ce va susține exporturile, ale căror piață principală este UE.

În plus, ne putem aștepta ca 2023 să fie un an bun pentru investiţii străine directe și fonduri europene, și cu numeroase proiecte în curs de desfășurare, atât cu finanțare PNRR, cât și cu finanțare CFM. Acest lucru va alimenta redresarea și prosperitatea în 2024 și mai departe.

În ceea ce privește Garanti BBVA, avem planuri mari axate pe diversificarea gamei noastre de produse cu opțiuni sustenabile pentru persoane fizice și companii. Mai mult, intenționăm să ne alăturăm unor noi alianțe cu parteneri care au obiective similare și să continuăm procesul de modernizare a canalelor noastre digitale. De asemenea, ne vom concentra pe dezvoltarea în continuare a competențelor de banking ale colegilor noștri.

Intrăm în 2023 cu încredere și optimism, știind că vom face tot posibilul pentru a contribui la susținerea economiei românești și a sistemului bancar local și sperând că vom acționa cu toții în același mod. Împreună putem depăși provocările și putem realiza lucruri mărețe!