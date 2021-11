NN România susține proiectul Asociației Inima Copiilor care constă în extinderea Secției de Cardiochirurgie a Spitalului de Copii Marie Curie din București, cu o investiție totală estimată la 3 milioane de euro. Astfel, NN donează 500.000 de euro pentru demararea proiectului și va dubla fondurile strânse începând cu 17 noiembrie 2021 din donații individuale lunare de 2 euro, prin SMS cu textul LOVE la numărul 8844.

Proiectul de extindere a secției este prevăzut să înceapă în cursul primei jumătăți a lui 2022, cu etapa de proiectare și autorizare, și va fi încheiat la finalul lui 2023, dând astfel șanse de viaţă mai multor copii născuți cu malformații cardiace grave, care acum nu pot fi operați la timp. După extindere, 400 de copii bolnavi de inimă vor putea fi operați anual în Secția de Cardiochirurgie a Spitalului de Copii Marie Curie, dublu față de capacitatea actuală.

„Când vine vorba de sănătate şi de şanse la viaţă oferite la timpul potrivit copiilor cu afecţiuni cardiace, nu stăm pe gânduri şi găsim soluţii să ne implicăm. Punem umărul alături de Asociaţia Inima Copiilor şi de toţi donatorii care vor răspunde invitației noastre de a fi parte din acest proiect de bine ca să ajutăm mai mulţi copii să poată fi operați în România, în condiţii optime”, a spus Gabriela Lupaș-Țicu, Chief Marketing & Operations Officer la NN România.

Concret, extinderea Secției de Cardiochirurgie a Spitalului de Copii Marie Curie din București înseamnă amenajarea celei de-a doua săli de operații, 15-20 de locuri de terapie intensivă cardiacă față de 6 în prezent, 25 de locuri în saloanele în care vor fi îngrijiți copiii înainte și după operații, precum și reamenajarea și modernizarea spațiilor și a aparaturii specifice. Ca urmare, secția va ajunge la o suprafață totală de peste 1.900 de metri pătrați, față de 745 de metri pătrați în prezent.

Secția de Cardiochirurgie de la Marie Curie a fost construită și amenajată de Asociația Inima Copiilor între 2009 și 2011, cu sprijinul foarte multor donatori individuali. Doar din donațiile prin SMS s-au strâns atunci peste 650.000 de euro.

Secția este unul dintre cele mai moderne spații medicale din România, inclusiv după standardele anului 2021. Aici se desfășoară misiuni în care medici cu foarte mare experiență vin din străinătate și operează la Marie Curie, ajutând și la perfecționarea echipei de cardiochirurgie a spitalului.

Anul 2020 a fost cel mai intens din toată istoria secției, fiind primul an în care echipa chirurgicală a lucrat continuu. Cardiochirurgia de la Marie Curie a fost singura din țară care primit și tratat fără întrerupere copii născuți cu malformații cardiace, operând în total 170 de copii.

„Situația copiilor bolnavi de inimă este una dintre cele mai grave și persistente probleme de sănătate ale României. Anual se nasc la noi peste 1.000 de copii cu malformații cardiace. O parte dintre ei trebuie operați urgent, alții sunt în așteptare sau trebuie reoperați: așa se face că în fiecare an 1.500 de copii sunt pe lista celor care au nevoie de operații pe inimă. Încă de când am construit Cardiochirurgia de la Marie Curie ne-a fost clar că secția va trebui extinsă imediat ce spațiul necesar va fi disponibil. Momentul a sosit, deci ne apucăm de treabă! Mulțumim din inimă, NN, pentru deschidere și generozitate! Și contăm pe ajutorul tuturor celor care pot dona 2 euro lunar, prin SMS cu LOVE la 8844: fiecare copil născut cu inima bolnavă are dreptul la toate șansele pe care i le putem crea!”, a spus Alexandru Popa, președintele Asociației Inima Copiilor.