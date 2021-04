Compania Noriel, una dintre cele mai mari companii de distributie de jocuri si jucarii din Romania, a beneficiat de un credit in valoare de 1,22 milioane de euro de la Raiffeisen Bank, garantat de EximBank in proportie de 90%, in cadrul schemei de ajutor de stat COVID-19, dedicata companiilor mari, potrivit unui comunicat de presă.

Finantarea va acoperi atat cheltuielile aferente contractelor comerciale ale companiei in derulare (de la achizitionarea marfii si pana la desfacerea produselor pe pietele interne si externe), cat si cheltuielile generale.

“Finantarea ne va ajuta sa sustinem cresterea activitatii noastre, intr-o perioada in care avem lichiditati limitate. In paralel cu dezvoltarea noastra pe piata locala, prin extinderea numarului de clienti si prin largirea portofoliului de produse, ne indreptam atentia si spre pietele externe. Primele rezultate au venit in urma prezentei noastre la targul de profil din Hong Kong in 2019 si 2020. Am incheiat parteneriate cu o serie de distribuitori din Grecia, Serbia si Croatia pentru desfacerea propriilor articole, dar si pentru dezvoltarea de produse in regim “private label”. In prezent, suntem in negocieri pentru inceperea colaborarii si cu parteneri din Italia si Mexic”, a spus Bogdan Ciungradi, director general la Noriel Impex SRL.

Parte a grupului Noriel (alaturi de Toys and Games SRL, responsabila cu productia de jocuri si puzzle-uri si Intertoy Zone SRL, divizia de retail, care are in Romania 83 de magazine si 600 de angajati), Noriel Impex SRL reprezinta componenta de distributie. Infiintata in 1995, compania asigura prezenta la nivel national a marcilor proprii Noriel si a celor cu distributie exclusiva, prin intermediul retelelor de retail si a distribuitorilor, dar si international, prin contracte directe cu parteneri externi.