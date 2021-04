Marele tenismen sarb, Novak Djokovic si Raiffeisen Bank International, cu sediul la Viena, au anuntat astazi un parteneriat. Djokovic, care a ocupat prima pozitie in tenis pentru un numar record de saptamani – 316, va fi ambasadorul brandului Raiffeisen Bank International si al subsidiarelor sale din Europa Centrala si de Est (ECE). Raiffeisen va sustine si Academia de Tenis a lui Novak Djokovic, recent infiintata in Belgrad.

“Sunt foarte onorat sa devin ambasadorul brandului Raiffeisen si partener cu ei pentru un proiect foarte important pentru mine – academia mea din Belgrad. Ma vor ajuta sa sustin eforturile jucatorilor tineri de tenis de a deveni campioni atat pe terenul de tenis, cat si in afara lui. A avea o echipa puternica alaturi de mine a facut o diferenta uriasa in cariera mea. Prin urmare doresc sa ofer un astfel de mediu si viitoarei generatii de jucatori din academia mea. Raiffeisen este un partener important in acest efort si impreuna vom lucra pentru a ajuta tenisul sa creasca” a spus Novak Djokovic, potrivit unui comunicat de presa remis de banca.

“Suntem foarte mandri ca Novak Djokovic va actiona subliniind viziunea noastra de a deveni numarul unu ca si banca recomandata de clienti. El este unul – daca nu cumva cel mai – de succes si admirat sportiv din Europa Centrala si de Est. Datorita faptului ca impartasim valori foarte similare, credem ca parteneriatul nostru este potrivirea perfecta.” a spus Johann Strobl, CEO Raiffeisen Bank International.

Durata cooperarii este de trei ani, cu optiune de prelungire. In afara de sprijinul general dat Academiei de Tenis, Raiffeisen va sustine jucatori tineri sa participe la turneele importante destinate lor. Pe langa aparatia in reclame sau in activitatile din Social Media ale Raiffeisen, domnul Djokovic va participa la evenimente speciale ale bancii. Prima reclama a fost deja filmata in Monte Carlo, la resedinta lui Novac Djokovic si va fi lansata in cateva zile in tarile din Europa Centrala si de Est.

Novak Djokovic este castigatorul a 82 turnee ATP, dintre care 18 turnee de Grand Slam. El a castigat toate cele patru turnee de Grand Slam, cel mai recent – pentru a noua oara – Australian Open in februarie anul acesta. El s-a nascut la Belgrad, are 33 de ani, e casatorit si are 2 copii. Peste 7 milioane de oameni il urmaresc pe Facebook, Instagram si Twitter.