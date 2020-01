”Societatea românească este mai bine pregătită din punct de vedere al educației financiare decât era înainte de criză, ceea ce este lucru e benefic pentru toată lumea”, a declarat, pentru publicația online www.BankingNews.ro, Octavian Hera, director marketing Libra Internet Bank. În opinia sa, maturizarea românilor se poate observa în trendul ascendent pe care l-a consemnat an de an economisirea. ”Clienții din România au început să fie mult mai atenți cu bugetul personal și în ultimul timp acordă o atenție sporită economisirii”, subliniază Octavian Hera.

Anul trecut a continuat tendința de creștere solidă a depozitelor atrase de Libra Internet Bank, înregistrând, la finalul lunii decembrie 2019, peste 3,66 miliarde de lei în depozite și conturi de economii. Având în vedere evoluțiile din ultimii ani, oficialul băncii anticipează că soldul va continua să crească în ritm susținut.

Creionând un profil al deponentului client al băncii, Octavian Hera a menționat că cel mai mult par să economisească barbații cu vârsta de peste 50-60 de ani. ”Dar, în general, după 30 de ani persoanele încep să pună bani deoparte, deși într-o mai mica măsură. Noi avem un cont de economii foarte atractiv, care e folosit pentru acest scop, oferind o flexibilitate aproape totală pentru clienți. Principalele surse pentru economisire sunt salariile și pensiile”, a precizat directorul de marketing al Libra Internet Bank.

Depozitele în lei sunt preferate de clienții instituției de credit, ce mai popular produs de economisire fiind depozitul pe 1 An și 1 Luna, deci cu o maturitate de 13 luni. ”Acesta este un produs original Libra Internet Bank, care a fost de altfel premiat pentru cel mai bun produs de economisire din România în 2018, la Mastercard Bank of the Year. Depozitul are întotdeauna cea mai bună dobândă și oferă un orizont de timp optim pentru maturitate. În plus, clienții pot retrage la scadență în mod gratuit suma din depozit, iar comisioane lunare de administrare a contului nu există – așa încât putem spune că dobânda afișată e cu adevărat beneficiul final pe care îl obține clientul, fără alte riscuri. Iar acest lucru vedem că e apreciat de clienți”, explică Octavian Hera.

Online este varianta de constituire preferată pentru majoritatea depozitelor, însă există în continuare o preferință consistentă și pentru sucursale. Tendința este una firească având în vedere faptul că dezvoltarea tehnologiei și aplicațiile avansate de mobile banking oferă clienților informații detaliate și multiple opțiuni de economisire. ”Un aspect care ne caracterizează la Libra este preocuparea permanentă de a fi mai buni, de a pune în practică idei noi prin care să obținem aprecierea și preferința clienților. Sunem siguri că vom reuși să aducem surprize plăcute pe piață prin noi produse și servicii în 2020, cele mai multe pe noua platformă de mobile banking”, a conchis directorul de marketing al Libra Internet Bank.