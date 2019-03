Ömer Tetik, CEO-ul Banca Transulvania, a fost invitat recent de către Jan Thomson, co-host al podcasului Mullets & money: An Eastern European Equities Podcast, să discute despre bănci şi tehnologie, asemănări între produsele din România şi alte pieţe, despre creşterea BT în următoare perioadă, dar şi despre taxa pe lăcomie.

Întrebat despre asemănările percepute între piaţa din România şi Turcia, Ömer Tetik a arătat că produsele adresate IMM-urilor sunt similare.

“Percepţia despre bănci în lume este cam la fel. Ca industrie, nu este o industrie iubită. Asemănări între produsele bancare din Turcia şi cele din România sunt destul de puternice în zona IMM-urilor pentru cardurile de credit şi microfinanţare. Românii sunt apropiaţi ca şi cultură de turci în sensul că sunt foarte nerăbdători să obţină un anumit produs bancar, dar şi la modul că mai repede ascultă de ce îi spune vânzătorul decât să citească documentele băncii “, a menţionat Ömer Tetik.

Banca Transilvania se pregăteşte să lanseze noi opţiuni digitale, fiind un promotor al pieţei. Banca a iniţiat colaborări cu anumite fintech-uri şi are o strategie ofensivă. De fapt, a anunţat încă de la începutul anului că priorităţile se vor îndrepta spre inovaţie şi tehnologie, pentru a simplifica şi eficientiza relaţia clienţilor cu BT.

“Românii sunt foarte deschişi la tot ce apare nou în zona aceasta şi îşi doresc ca tehnologia pe care o întâlnesc în Londra să o poată folosi şi în România cât mai repede. Ambiţia BT este de a fi early adopter pe zona fintech pentru a putea oferi clienţilor noştri eficienţă şi rapiditate cu ajutorul tehnologiei. Cu aceste idei în minte am lansat anul trecut primul wallet bancar din România, BT Pay, precum şi BT Store, platforma care oferă online soluţii non bancare pentru IMM-uri din zona HR, medicală, financiar contabilă, consultanţă, e-commerce etc. Continuăm jurney-ul nostru digital şi în 2019 şi pregătim lansarea unei noi platforme de Internet Banking cu multe opţiuni noi”, precizează directorul general al celei mai mari bănci locale.

Chiar dacă la începutul anului, după integrarea Bancpost, oficialii instituţiei de credit din Cluj+Napoca anunţau că sunt deschişi la noi achiziţii în funcţie de oportunităţile pieţei, Banca Transilvania se va concentra în 2019 pe cosolidarea celor două entităţi bancare pe care le deţine în România şi Republica Moldova (Victoria Bank).

“Deocamdată nu căutăm alte pieţe, dorim să consolidăm ce avem în România şi Republica Moldova”, a spus Ömer Tetik pentru Jan Thomson.

Recent, Ömer Tetik recunoştea că atuala formă a taxei pe lăcomie afectează afacerile BT din România, prin diminuarea investiţiilor şi parteneriatelor. Însă acum, după discuţiile aprinse despre OUG 114, directorul BT vede un progres şi pare mult mai optimist, afirmând că “ne aşteptăm ca legea să nu fie adoptată în forma iniţială”.

“S-a observat un progres în dialog şi în discuţiile avute în ultima perioadă pe tema taxei suplimentare pe activele băncilor. Ne aşteptăm să nu fie adoptată în forma iniţiala, poate va fi mai apropiată ca formă de ceea ce există acum în Polonia şi Ungaria”, a declarat Ömer Tetik .

CEO-ul Băncii Transilvania a urmat studiile la Facultatea de Economie din cadrul Middle East Technical University din Ankara. De-a lungul anilor, acesta a acumulat o experienţă vastă în domeniul bancar ocupând funcţii în România, Turcia şi Rusia.