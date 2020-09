O suita impresionanta de companii si banci de renume s-au reunit pentru a sustine inovatia in fintech in Europa Centrala si de Est, cu ocazia Open Banking Hackathon – Editia CEE Online, ce va avea loc intre 17 – 20 Septembrie, se precizează într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Competitia online ce va dura 4 zile va provoca echipe din 10 tari (Polonia, Romania, Bulgaria, Ungaria, Austria, Croatia, Slovenia, Slovacia, Republica Ceha si Grecia) sa construiasca aplicatii cu valoare adaugata pe platforma deja testata de agregare de date Open Banking pusa la dispozitie de Finqware.

Cosmin Cosma – CEO Finqware, initiatorul acestui eveniment:

„Am primit feedback si suport extraordinar pentru initiativa noastra din partea mai multor actori din ecosistemul de Open Banking. Un numar impresionant de 10 institutii bancare din intreaga Europa Centrala si de Est, care in mod uzual nu se regasesc impreuna la evenimente, s-au alaturat pentru a vedea direct inovatia fintech si a evalua proiectele echipelor. Nume importante in tehnologie, companii globale de consultanta si cele mai importante acceleratoare de fintech din regiune s-au implicat activ pentru a face Open Banking Hackathon 2020 o platforma importanta pentru proiectele de fintech. Peste 40 de echipe fintech din 10 tari s-au inscris deja pentru a ajunge in marea finala, ce va fi sustinuta online pe 20 Septembrie, intr-un mare eveniment de gala.”

Avand drept parteneri principali Google si Asseco SEE, evenimentul este sustinut si de banci importante precum Banca Comerciala Romana (parte din Erste Group), Alpha Bank, Raiffeisen Bank International, First Bank si Banca Nationala a Romaniei. Firma internationala de avocatura CMS, FintechOS si Ernst & Young sunt de asemenea parteneri ai evenimentului, interesati sa vada Open Banking castigand tractiune in industria financiara. Sustinatori ai evenimentului sunt de asemenea Mindspace, DHL si Digital intelligence care asigura premisele si seviciile pentru un hackathon de succes.

In plus, cinci programe de accelerare de startup-uri din Romania, Austria, Ungaria si Bulgaria (InnovX, Techcelerator, Elevator Lab, OTP Lab si Eleven) sunt angrenati in a sustine evenimentul si a mentora echipele in cele 4 zile de hackathon, pentru a dezvolta aplicatii si produse minim viabile pe baza ideilor lor. CFTE, una dintre companiile globale de informatii pentru sistemul bancar, este de asemenea un sustinator puternic al evenimentului.

„Pentru noi, in calitate de organizatori ai Open Banking Hackathon, a fost surprinzator sa vedem atat de multe companii de renume raspunzand prompt apelului de a ne sustine in organizarea acestei competitii, in mod special in mediul post Covid 19, cand evenimentele s-au schimbat considerabil. Sprijinul lor ne-a transmis ceea ce credeam deja, faptul ca inovatia nu ar trebui sa se opreasca niciodata si ca serviciile financiare ar trebui sa continue procesul de digitalizare cu eforturi si mai sustinute, declansate de lumea in continua schimbare in care traim.” a declarat Alexandra Dabu, CEO al How to Web, co-organizatorul editiei din acest an.

10 proiecte în marea finală

Peste 40 de echipe din regiune sunt deja in cursa de a ajunge in etapa finala, unde cele mai bune 10 proiecte vor fi prezente in fata unui juriu C-level impresionant, in cadrul finalei online Demo Night care va avea loc pe 20 septembrie, 6 PM EET.

Toti cei interesati sa vada Open Banking in actiune sunt invitati sa isi rezerve locul la acest link pentru a participa la concursul „Eurovision” al inovatiei fintech din Europa Centrala si de Est.

Website: AICI

Online Event: AICI