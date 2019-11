OTP Bank Romania, subsidiară OTP Group, furnizor de servicii financiare integrate și autofinanțat, oferă începând de astăzi clienților săi opțiunea Apple Pay, care transformă plățile mobile cu un mod ușor, sigur și privat de a plăti rapid și convenabil. Apple Pay va fi disponibil tuturor deținătorilor de carduri OTP Bank Mastercard.

Siguranța și confidențialitatea sunt în focusul Apple Pay. La utilizarea unui card de credit sau de debit cu Apple Pay, numerele efective ale cardului nu sunt stocate pe dispozitiv și nici pe serverele Apple. În schimb, un număr de cont de dispozitiv unic este atribuit, criptat și stocat în siguranță în elementul securizat de pe dispozitiv. Fiecare tranzacție este autorizată cu un cod de securitate dinamic unic.

“Suntem mândri să oferim serviciilor Apple Pay, începând de astăzi, clienților noștri, oferindu-le astfel oportunitatea să efectueze plăți mobile rapide și sigure. Ne angajăm să oferim produse și servicii de ultimă generație, astfel încât introducerea Apple Pay este un pas natural în această direcție pentru OTP Bank România”, Roxana Maria Hidan, Director General Adjunct al Diviziei Retail.

Apple Pay este ușor de configurat, iar utilizatorii vor beneficia în continuare de toate recompensele și beneficiile oferite de cardurile de credit și debit. În magazine, Apple Pay funcționează cu iPhone SE, iPhone 6 și versiuni ulterioare și Apple Watch.

Cumpărăturile online în aplicații și pe site-urile care acceptă Apple Pay este simplu cu Touch ID sau doar prin dublu clic pe butonul lateral și o privire la iPhone X pentru autentificare cu Face ID. Nu este necesară completarea manuală a formularele lungi de cont sau introducerea în mod repetat a informațiilor de expediere și facturare cu Apple Pay.

Atunci când se fac plăţi pentru bunuri și servicii on the go în aplicații sau Safari, Apple Pay funcționează cu iPhone 6 și versiuni ulterioare, iPhone SE, iPad Pro, iPad (generația a 5-a), iPad Air 2 și iPad mini 3 și versiuni ulterioare. Se poate utiliza, de asemenea, Apple Pay în Safari pe orice Mac introdus în sau după 2012 rulând macOS Sierra și confirmarea plății cu iPhone 6 sau o versiune ulterioară sau Apple Watch sau cu Touch ID pe noile MacBook Pro și MacBook Air.