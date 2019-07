După un 2018 cu creșteri de 32% a volumelor depozitelor la termen în lei pentru persoane fizice, OTP Bank anunță că își continuă “strategia de a acorda dobânzi competitive pentru produsele de economisire din portofoliul său”.

Potrivit OTP Bank, banca “urmărește strategia de stimulare a economisirii și a unui comportament financiar responsabil”.

Astfel, “banca oferă clienților un produs inovator de economisire pentru persoane fizice: Depozitul la Termen în lei constituit pe 13 luni, cu o dobândă competitivă pe piață pentru acest termen, ce poate ajunge până la 3,70% per 13 luni dacă depozitul este constituit online, prin intermediul serviciului OTPdirekt.”

OTP: dobânda pentru un depozit deschis în sucursală va fi de 3,50%

În plus față de cea mai bună dobândă de pe piață pentru acest tip de depozit, clienții beneficiază și de comisioane zero pentru deschiderea, administrarea, lichidarea anticipată a depozitului sau retragerea depozitului la scadență, indiferent de faptul că depozitul este deschis prin OTPdirekt sau într-o sucursală a băncii. Clienții care aleg să deschidă un depozit într-o sucursală vor avea o rată a dobânzii de 3,50% per 13 luni.

Suma minimă necesară pentru deschiderea unui Depozit la Termen în lei pe 13 luni este de 2.000 RON, iar când depozitul ajunge la scadență clientul poate opta pentru o prelungire automată a depozitului cu capitalizarea dobânzii, o prelungire automată a depozitului fără capitalizare sau o lichidare automată la termen.

“Ca bancă universală avem responsabilitatea de a promova educația financiară și un comportament financiar responsabil, prin toate canalele noastre, cum ar fi Fundația “Dreptul la Educație”, dar și prin produsele noastre. Chiar dacă acest depozit la termen este un produs simplu pentru majoritatea clienților noștri, l-am construit pentru a sublinia importanța economisirii și a unui plan financiar personal, deoarece va contribui pas cu pas la o cultură financiară sănătoasă a publicului “, a declarat Roxana Hidan, Director General Adjunct al Diviziei Retail OTP Bank Romania.

“Băncile care vor avea nevoie de lichiditate vor crește dobânzile la depozite”, anunțau recent bancherii

Săptămâna trecută, BNR a reluat operațiunile de control al lichidității interbancare pentru a tempera inflația. Banca Națională a atras 17 miliarde de lei de la bănci, cel mai mare volum în ultimul an.