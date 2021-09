OTP Bank România anunță că a obținut cea de-a treia majorare a plafonului de garantare a creditelor pentru firmele mici și mijlocii acordate în cadrul Programului IMM Invest România, derulat prin intermediul Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii.

Suma acordată OTP Bank de această dată în cadrul programului IMM Invest este în valoare de 175 milioane de lei. Demersul FNGCIMM vine după ce, anul trecut, OTP Bank a obținut de două ori suplimentarea plafonului de garantare în cadrul Programului IMM Invest, ca urmare a epuizării sumei acordate inițial.

Programul IMM Invest este o soluție viabilă pentru firmele care se confruntă cu o lipsă temporară de lichidități sau care trebuie să-și adapteze planurile de business la evoluția particulară a mediului de afaceri.

Pentru OTP Bank, IMM Invest reprezintă un procent semnificativ din împrumuturile totale acordate companiilor mici, mijlocii și micro încă de la începutul programului.

”Încă de la debutul său, am promovat intens programul IMM Invest în rândul clienților noștri pentru că am înțeles beneficiile pe care le aduce mediului de afaceri și, cel mai important, ne-am reconfigurat intern și ne-am mărit echipa, astfel încât să sprijinim cât mai eficient segmentul IMM prin soluții specifice. Îmi place să cred că la baza parteneriatului cu FNGCIMM stă o încredere meritată și sunt recunoscătoare că am putut să ne unim forțele în acest scop comun de susținere a economiei. Prin această nouă suplimentare, ne continuăm misiunea, aceea de a fi solidari cu partenerii noștri”, a declarat Roxana Hidan, Director General Adjunct, Coordonator al Diviziei de Afaceri în cadrul OTP Bank România.

Reprezentanții firmelor care doresc să beneficieze de creditele garantate de stat, cu costuri subvenționate în condițiile legii pot completa formularul special creat pe website-ul OTP Bank – AICI – iar banca promite că vor primi asistență personalizată pentru accesarea soluțiilor de creditare prin intermediul Programului IMM Invest.