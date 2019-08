Potrivit raportului publicat la Budapesta, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat ajustat după impozitare de 53,6 milioane lei (3,6 miliarde HUF), cu 164% mai mare comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Potrivit unui comunicat de presă, volumul creditelor performante, ajustat la cursul de schimb, a crescut cu 17% de la an la an, susținut de o creștere robustă a creditelor de tip imobiliar, din partea IMM-urilor și a unei dinamici pozitive a segmentului corporate. Segmentul corporativ a fost principalul motor al creșterii, cu un avans de 14% față de 2018. Segmentul retail a contribuit la creștere cu un plus de 16% față de anul precedent.

În ceea ce privește vânzarile de credite noi, volumele de credite imobiliare acordate s-au dublat în primul semestru din 2019 compartiv cu perioada similară a anului trecut, iar soldul creditelor performante a crescut cu 16% de la an la an, în timp ce vânzările de credite de nevoi personale a crescut moderat cu 1%.

Costurile totale de risc din primul semestru s-au ridicat la 31,3 milioane lei (2,1 miliarde HUF), scăzând cu 18% față de aceeași perioadă a anului trecut, variație datorată îmbunătățirii semnificative a calității portofoliului de credite ipotecare.

Soldul depozitelor ajustat la cursul de schimb valutar a crescut cu 26% față de semestrul I al anului 2018 și cu 10% de la începutul anului. Creșterea a fost susținută de intrările din retail (+8% YTD) și mai ales corporații (+14% YTD). Activele totale ale băncii au atins 12,27 miliarde lei (838 miliarde HUF), marcând o majorare de 10% față de începutul anului.

Pe parcursul primului semestru din 2019 volumul creditelor neperformante a continuat să scadă cu 34,1% de la an la an. Rata DPD90+ a scăzut la 5,6%, de la 9,3%, nivel înregistrat în semestrul I din 2018. Volumul creditelor aflate în stadiul 3 de depreciere, conform reglementărilor IFRS 9, a scăzut de la 9,6% la 8,9% raportat la totalul creditelor brute, de la trimestru la trimestru, atingând 831,7 milioane lei (56,8 miliarde HUF) la sfârșitul trimestrului doi.

Ȋn conformitate cu reglementările locale, activele băncii au fost de 11,78 miliarde lei, iar profitul după impozitare a fost de 24,8 milioane lei. Rata de adecvare a capitalului băncii a scăzut ușor la 17,11%, cu 7 bps față de trimestrul anterior.

OTP Group a înregistrat în prima jumătate a anului 2019 un profit ajustat de 3 miliarde lei (632 milioane EUR, 202,6 miliarde HUF), o creștere de 19% de la an la an. Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (97,3 miliarde HUF/ 304 milioane EUR), DSK Bank din Bulgaria (34,2 miliarde HUF/ 107 milioane EUR), Croația (17,4 miliarde HUF, 54 milioane EUR), Ucraina (16 miliarde HUF/ 50 milioane EUR) și Rusia (13,9 miliarde HUF/ 43 milioane EUR).