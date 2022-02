Persoanele care fac banking prin BT Pay au la dispozitie o noua functionalitate, overdraft 100% online. Aceasta inseamna posibilitatea aplicarii prin BT Pay si de a primi in contul curent, in aproximativ 10 minute, o linie credit de pana 25.000 de lei. Noua optiune este disponibila gradual in BT Pay, incepand de azi.

Overdraft-ul inseamna bani pe care clientii ii pot avea pe oricare dintre cardurile de debit BT destinate persoanelor fizice – Visa Classic, Mastercard Mondo sau Mastercard Gold Debit – si care pot fi obtinuti fara drumuri la banca. Acestia sunt disponibili dupa semnarea electronica a documentelor si pot fi accesati imediat, direct prin telefon sau prin cardul fizic, pentru cumparaturi sau transferuri.

Oferta de lansare pentru persoanele care aplica prin BT Pay este dobanda fixa de 8%/an, care se calculeaza in functie de suma folosita din credit. Fiecare alimentare a contului curent inseamna rambursare partiala a creditului, iar comisionul de analiza si administrare este zero.

Pentru a obtine un overdraft sunt necesari doar cativa pasi: validarea cartii de identitate si a datelor de contact, completarea informatiilor specifice acordarii liniei de credit, semnarea acordului de consultare a veniturilor la ANAF si semnarea electronica a contractului pentru linia de credit.

In BT Pay, clientii au la indemana toate informatiile despre overdraft si despre cardurile prin care il pot accesa: sold, suma cheltuita si cea disponibila din credit, dobanda, datele cardului, tranzactiile realizate, oferte, iar pentru platile online pot confirma tranzactia direct de pe telefon.

Overdraft-ul este destinat clientilor cetateni romani cu venituri salariale raportate la ANAF si care lucreaza de cel putin trei luni la acelasi angajator. Pentru varianta online, banca ia in considerare categoria de venituri prin care poate oferi produsul cel mai rapid unui numar semnificativ de clienti, si anume salariul. In unitatile Bancii Transilvania pot aplica pentru overdraft persoane cu venituri variate – salarii, dividende, chirii, pensii etc.

Noua functionalitate vine dupa ce anul trecut Banca Transilvania a lansat cardul Star Forte 100% online si completeaza planul BT de a lansa constant solutii de banking la distanta care permit aplicarea si accesarea din BT Pay a tuturor produselor de baza.