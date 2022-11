Cu toții ne-am întrebat, în ultimii anii, dacă monedele virtuale sunt sau nu „banii viitorului”. Apariția lor a fost comparată adesea cu apariția cardurilor bancare sau „noua goană după aur”. În schimb, „aurul digital”, așa cum mai este denumită criptomoneda Bitcoin, dar și alte monede digitale au devenit tot mai volatile în contextul creșterii inflației, iar acest lucru a atras după sine o anumită reticență din partea investitorilor.

Deși raportul risc-câștig continuă să fie ridicat în cazul investițiilor în criptomonede, totuși, conform multor estimări, Bitcoin are cel mai mare randament estimat pentru anul viitor dintre toate clasele de active, respectiv 38%. Comparativ, se preconizează că acțiunile globale vor crește cu 20% în aceeași perioadă.

Cum investim în monede digitale atunci când volatilitatea crește?

O modalitate ar fi folosirea contractelor pentru diferență. CFD-urile cu suport pe crypto ne ajută să facem anticipări în ceea ce privește mișcarea viitoare a unei monede digitale, fără să deținem activul de bază. La fel ca și celelalte CFD-uri, acest tip de tranzacționare permite investitorilor să obțină profituri chiar și atunci când piața este instabilă.

XTB dispune de o ofertă diversificată a instrumentelor, oferind aproximativ 50 de CFD-uri cu suport pe monede digitale variate precum Bitcoin, Ethereum, Stellar, Dogecoin și altele. Inclusiv o serie de instrumente exotice pot fi tranzacționate cu ajutorul XTB: Avalanche, Kusama, Moonbeam, Polygon sau Solana. Rapiditatea tranzacțiilor este importantă în contextul volatilității pieței.

La XTB, depunerile și retragerile sunt rapide și se efectuează în siguranță, brokerul fiind autorizat de Autoritatea de Supraveghere Financiară din Polonia (KNF) și înscris în registrul Autorității de Supraveghere din România (ASF). Spre deosebire de tranzacționarea clasică a monedelor digitale, în cazul CFD-urilor nu este necesară deținerea unui portofel electronic, iar situația taxelor și comisioanelor este explicată detaliat pe site-ul XTB.

Tranzacționarea poate fi realizată 7 zile din 7 și, în plus, clienții XTB au la dispoziție o platformă performantă, utilă și eficientă, apreciată atât de investitorii începători, cât și de cei experimentați. Platforma XTB este disponibilă și sub formă de aplicație mobilă, ajută investitorii să fie conectați cu piața, la numai un click distanță, oricând doresc, îmbunătățind astfel capacitatea de a reacționa rapid în cazul unor fluctuații bursiere bruște.

Efectul de levier, un avantaj în cazul volatilității crescute pe burse

Principalul avantaj al CFD-urilor, pe care instrumentele clasice nu îl au, este faptul că, atunci când prețurile încep să scadă, putem „vinde” în prezent ceva ce nu deținem. Avem posibilitatea să închidem tranzacția atunci când preconizăm că mișcarea de scădere s-a încheiat. Diferența dintre prețul la care am intrat în tranzacție și prețul la care am ieșit din tranzacție poate fi marcat drept profit în contul nostru de investiții. Această strategie mai este cunoscută și sub numele de tranzacționare împotriva pieței sau „short selling”.

În plus, investitorii au capacitatea de a tranzacționa de mai multe ori „cantitatea” monedelor digitale aleasă, comparativ cu achiziționarea lor directă.

Un alt avantaj al CFD-urilor cu suport pe monede digitale este tocmai acest efect de levier financiar. Se permite tranzacționarea acelorași volume utilizând doar o fracțiune din capitalul necesar și nu întreaga valoare nominală a instrumentului. La XTB, efectul de levier pentru CFD-uri cu suport pe criptomonede este de 1:2. Astfel, putem beneficia de o tranzacție în valoare de, spre exemplu, 2.000 RON blocând în marjă doar 1.000 RON. Este important de precizat că efectul de levier multiplică atât potențialele profituri, cât și potențialele pierderi.

Strategiile de hedging, flexibilitate sporită

Un alt avantaj al Crypto CFD-urilor este că acestea oferă accesibilitate și flexibilitate în tranzacționare, întrucât pot fi integrate în strategii de hedging. Dacă deținem o anumită monedă digitală, iar prețul acesteia începe să scadă brusc, atunci, ne putem proteja deschizând poziții de vânzare în lipsă pe CFD-ul cu activ suport pe același instrument, folosind un volum egal.

Astfel, deținem simultan o poziție de cumpărare și una de vânzare, iar rezultatele acestora se vor anula reciproc. Nu va conta în ce direcție se va mișca prețul, deoarece noi vom fi puși la adăpost de „furtunile bursiere”. Ceea ce vom pierde pe una dintre poziții, vom câștiga pe cealaltă. Investițiile în monedele digitale presupun un management sporit al riscului în investiții, iar acesta este susținut de posibilitatea de a tranzacționa și CFD-uri în perioadele de scăderi bursiere, precum și de o diversificare a portofoliului.

Și avem de unde alege! La XTB, oferta de instrumente financiare cuprinde și CFD-uri cu suport pe „clasicul” Bitcoin, dar și pe monede digitale recent apărute. Este o ofertă dinamică, ce este îmbogățită în funcție de mesajele și doleanțele clienților, atent monitorizate și incluse în strategia pe termen lung a companiei. Oferta XTB este variată în general, nu doar în privința monedelor digitale, și include peste 5.500 de instrumente financiare. Investitorii au la dispoziție atât instrumente clasice, Acțiuni și ETF-uri cu deținere din peste 16 țări din Europa și continentul american, cât și instrumente derivate de tip CFD din multe sectoare, industrii și regiuni.

Avertisment cu privire la riscuri

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la, orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.