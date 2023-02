Investitorii pe bursele internaționale știu că, în acest mediu condus de un ritm rapid, câștigurile, dar și pierderile se pot produce uneori în câteva minute. Acesta este doar unul dintre motivele pentru care găsirea celui mai bun broker din România este vitală. Alegerea brokerului potrivit pentru noi este un proces adesea subestimat. De multe ori, din păcate facem această alegere „instinctiv”, atrași de o ofertă sezonieră, fără să ne gândim la un proces strategic.

Cu toate acestea, analiștii financiari ne avertizează mereu că un broker ne poate ajuta să ne dezvoltăm strategia dar, în unele cazuri nedorite, poate chiar să ne-o îngreuneze. Fie că este vorba despre taxe „neașteptate” de inactivitate, fie o platformă de tranzacționare „înceată”, există mai mulți factori care ne pot împiedica sesiunile de tranzacționare. Este firesc să fim oarecum nesiguri, mai ales atunci când aflăm pentru prima oară de un anumit broker sau când suntem la început de drum în domeniul investițiilor.

În astfel de situații, putem încerca mai întâi un cont demo, cu ajutorul căruia vom putea pune în practică sesiuni de tranzacționare fără bani reali, doar pentru a ne asigura că știm exact ce se întâmplă „în culise” și pentru a ne familiariza cu software-ul în sine. Pentru început, ar trebui să ne facem o listă cu avantajele și dezavantajele pe care le identificăm la fiecare broker, dintre cei pe care îi analizăm. Apoi, în cunoștință de cauză, ne putem decide care dintre acești brokeri este potrivit cu stilul și nevoile noastre de tranzacționare.

Cu toții ne dorim să evităm riscul de a pierde bani cât mai mult posibil, așa că, analizând lista de brokeri, este util să găsim răspunsuri la întrebări ca acestea:

1. Vrem o gamă de instrumente care să răspundă tuturor nevoilor și intereselor noastre?

2. Care este reputația brokerului alături de care vrem să investim?

3. Brokerul ales este și reglementat?

4. Cunoaștem toate detaliile despre comisioanele brokerului? Și cum arată spread-urile sale?

5. Pe ce fel de platformă de tranzacționare vom lucra?

Să facem un studiu de caz, pentru exemplificare, analizând grupul XTB, un lider în domeniul fintech, considerat One-Stop Shop, cu peste 525.000 de clienți activi în peste 13 țări.

1. Portofoliu divers

O casă de brokeraj de tip One-Stop Shop ne oferă nu doar o „rețetă” clasică și adesea plictisitoare, ci ne ajută să ne dezvoltăm un portofoliu cât mai divers, care chiar să ne protejeze în situații precum turbulențe economice sau fluctuații ale prețurilor neașteptate. Cu o tradiție de peste 20 de ani în domeniu, XTB prezintă, în acest moment, o gamă generoasă de circa 5.500 de instrumente financiare, atât cu deținere, cât și derivate. Acestea sunt disponibile pe nu mai puțin de 16 piețe internaționale. Dar oferta XTB nu se va opri aici, ci se va dezvolta în permanență, în funcție de sugestiile și observațiile clienților.

2. Broker cu reputație

Atunci când avem de-a face cu lumea investițiilor, trebuie să ne asumăm de la început și riscul de a pierde. Chiar și cei mai respectați și avansați investitori au avut momentele lor de „minusuri” substanțiale, însă, diferența a fost aceea că aceste episoade au fost temporare, iar pe termen lung portofoliul lor nu a fost grav afectat ori „și-a revenit”. Cel mai important este să nu ajungem să pierdem bani rapid din cauza alegerii unui broker nepotrivit. Peste jumătate de milion de oameni au ales deja să investească alături de XTB, intrat recent în topul primilor 5 brokeri de retail din lume în funcție de numărul de clienți activi. Motivațiile sunt numeroase, dar, poate aspectul cel mai important este reglementarea.

3. Broker reglementat

Lider în industria investițiilor, dar și în domeniul fintech, XTB este înscris în registrele celor mai importante autorități de supraveghere din lume, inclusiv ASF, FCA și KNF. Banii clienților sunt depozitați în conturi bancare segregate și nu există riscul să fie amestecați, în cazul puțin probabil al unui faliment, cu fondurile companiei. Mai mult, un broker cu experiență oferă așa-numita „Protecție Împotriva Balanței Negative”: pierderile suportate de investitor nu vor depăși niciodată balanța totală a contului. Mai mult, un client XTB se poate bucura de flexibilitate în alcătuirea portofoliului său și poate deține până la 4 conturi de tranzacționare în monede diferite, precum RON, USD sau EUR.

4. Comisioane și spread-uri

Obiectivele principale ale unui investitor sunt acelea de a-și urma planul de tranzacționare și a-și gestiona eficient emoțiile, inevitabile într-un domeniu așa de dinamic. Cu siguranță, niciun investitor nu mai are nevoie de „emoții suplimentare” generate de eventualele comisioane „neclare” ale brokerului alături de care confruntă bursele. La XTB, toate taxele și comisioanele, precum și spread-urile, sunt „la vedere”, pe site-ul companiei, explicate clar și actualizate constant. Sute de Acțiuni și ETF-uri, cu 0% comision, fără costuri ascunse sau spread-uri suplimentare, sunt disponibile în bogata ofertă a acestui One-Stop Shop, pentru un rulaj lunar de până la 100.000 de EUR. Recent, pentru a oferi și mai multă flexibilitate în tranzacționare, dimensiunea minimă a ordinelor deschise cu Acțiuni și ETF-uri cu deținere începe de la 10 EUR/USD/GBP, în loc de 100 EUR/USD/GBP. Mulți se întreabă, cu siguranță, ce se întâmplă totuși dacă rulajul lunar depășește suma de 100.000 EUR? Răspunsul este transparent, dovedind grija față de clienți. Pentru fiecare tranzacție realizată după depășirea plafonului de 100.000 EUR în decurs de o lună, se aplică un comision de numai 0,2%, minim 10 EUR.

5. Platforma de tranzacționare

Ritmul agitat în care se mișcă, adesea, bursele internaționale, este deosebit de atractiv pentru mulți dintre traderii români, dar trebuie să recunoaștem că avem nevoie de cea mai fiabilă platformă de tranzacționare pe care o putem găsi. Atunci când utilizăm platforma XTB, disponibilă atât în variantă desktop, cât și sub formă de aplicație mobilă, specialiștii XTB ne țin la curent cu știrile importante, mai repede decât oricând. Având un design simplu și intuitiv și grafice clare, oferindu-ne posibilitatea de a ne gestiona riscurile prin ordine de tip Stop Loss și Take Profit, această platformă ne este un ajutor de nădejde indiferent de volatilitatea de pe burse. Mai mult, are o funcție deosebit de utilă și interesantă, „Sentimentul Pieței”, ce practic analizează modul în care clienții XTB, de pe tot globul, se poziționează pe piețe individuale. În plus, are capacitatea de a filtra instrumentele financiare. De asemenea, ne dă și posibilitatea să creăm anumite categorii personalizate, care să ne ajute să elaborăm propria noastră strategie investițională.

Avertisment cu privire la riscuri

Orice opinii, cercetări, analize, preţuri sau alte informaţii oferite cu titlul de comentarii generale de piaţă nu reprezintă sfaturi de investiţii. XTB nu este răspunzător pentru orice pierdere sau pagubă incluzând şi fără limitare la orice pierdere sau câştig care poate lua naştere direct sau indirect din utilizarea sau bazarea pe astfel de informaţii. Vă aducem la cunoştinţă că informaţiile sau cercetările bazate pe date istorice nu garantează viitoare performanţe sau rezultate. 82% din conturile investitorilor de retail pierd bani atunci când tranzacționează CFD-uri cu acest furnizor. Ar trebui să luați în considerare dacă vă puteți permite să vă asumați riscul ridicat de a vă pierde banii.