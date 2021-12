Asociația pentru Relații cu Investitorii la Bursă din România (ARIR) este încântată să anunțe că Patria Bank (BVB: PBK) se alătură ARIR în calitate de Membru Asociat, se arată într-un comunicat de presă remis de instituția de credit.

Patria Bank este emitent Premium pe piața reglementată a Bursei de Valori București și are două emisiuni de obligațiuni subordonate listate, la rândul lor, pe piața reglementată a BVB și tranzacționate cu simbolurile PBK27E și PBK28E. Grupul Patria Bank include și SAI Patria Asset Management, administrator de active care administrează, printre altele, fondul ETF BET Patria -Tradeville listat la Bursa de Valori București.

“Suntem un jucător activ în piața de capital și ne-am propus prin strategia și acțiunile noastre să aducem valoare pentru întreg ecosistemul. Parteneriatul pe termen lung cu investitorii a contribuit la succesul celor două emisiuni de obligațiuni ale Băncii. Vom răspunde așteptărilor pieței printr-o comunicare constantă și transparentă, dublată de performanță financiară. Parteneriatul cu ARIR vine să sprijine atât viziunea noastră privind îmbunătățirea strategiei de comunicare cu investitorii, cât și angajamentul asumat față de antreprenorii din România de a le oferi oportunități de dezvoltare dincolo de simpla finanțare”, a precizat Burak Yildiran, CEO Patria Bank.

“Continuăm să extindem comunitatea ARIR și să contribuim la dezvoltarea pieței de capital prin aducerea la aceeași masă a celor mai importanți jucători din economie. Cel de-al 36-lea membru care ni se alătură are o poveste interesantă în piața de capital și a dovedit inovație și performanță. Ne bucurăm să extindem prezența sectorului bancar din Asociație cu al treilea emitent și să contribuim împreună la o mai bună comunicare cu companii mai mici, antreprenoriale, prin acces la informații despre sursele de finanțare disponibile în piață”, a declarat Daniela Șerban, Președinte și Co-fondator ARIR.

Patria Bank este o bancă românească dedicată creșterii gradului de bancarizare în România și susținerii antreprenorilor și afacerilor locale. Cu o prezență fizică națională, începând cu 2021 Patria Bank este accesibilă tuturor românilor, oriunde s-ar afla aceștia, prin oferta de produse și servicii bancare 100% online. Mai mult, expertiza și experiența în microfinanțare și finanțare agro, înțelegerea modelului de business specific legumicultorilor, micilor afaceri și agricultorilor, parteneriatele cu organisme internaționale și locale pentru oferirea de programe și facilități antreprenorilor fac din Patria Bank un partener de business de încredere, cu bune rezultate și creștere susținută an la an. Rezultatele financiare în primele nouă luni din an reflectă evoluția pozitivă a Patria Bank, cu un profit net de 7,2 mil. lei, în creștere cu 20% față de aceeași perioadă a anului 2020, și confirmă determinarea de a susține economia, antreprenorii și toți românii, cu finanțări de peste 762 mil. lei nou acordate.

ARIR a fost înființată la inițiativa Danielei Șerban în noiembrie 2018 împreună cu membrii fondatori: Bursa de Valori București (BVB), ALRO, Electromagnetica, Franklin Templeton Management – suc. București, Hidroelectrica, Nuclearelectrica, Teraplast, Transelectrica, Cosmin Răduță și Tony Romani. Au aderat comunității: Electrica, OMV Petrom, Antibiotice, Purcari, Idea Bank, BRK Financial Group, Banca Transilvania, Transgaz, Biofarm, MedLife, Romcarbon, Farmaceutica REMEDIA, Autonom, Impact Developer & Contractor, 2Performant, One United Properties și Transport Trade Services (TTS) ca Membri Asociați. INNOVA Project Consulting, ENVISIA, RTPR, Intercapital Invest, eVote și Mazars au devenit Membri Afiliați. Membrii ARIR sunt printre cele mai mari companii din România, ce au în comun dorința de a implementa cele mai bune practici de transparență, comunicare cu investitorii și guvernanță corporativă.