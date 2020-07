Patria Bank și-a ajustat asteptările financiare pentru anul 2020, în contextul pandemiei de Covid-19. Potrivit raportului financiar prezentat investitorilor în 22 iulie, bancherii anticipeaza un “impact financiar negativ moderat si afectarea profitului in urma unei activitati comerciale reduse din cauza perioadei de lockdown”.

Patria Bank estimează în acest an un profit net de 6,6 milioane lei, de trei ori şi jumătate mai mic decât estimările de la începutul anului, de 23,1 milioane lei, însă mai mare comparativ cu rezultatul obţinut anul trecut, de 5,3 milioane lei, potrivit raportului citat.

Potrivit băncii, după atingerea break-even in 2018, Patria Bank a incheiat 2019 cu un profit net de 5,3 mil. lei, atat din cresterea veniturilor operationale cu 4,4% cat si din scaderea cheltuielilor operationale cu 13,9%. Rezultatele din 31 martie 2020 sunt comparabile cu cele raportate la 31 Martie 2019, pe fondul efectelor Covid-19, aprecizează analiza Patria Bank.

Diminuarea creditării va duce la scăderea veniturilor

Potrivit băncii, impact asupra activitatii bancii a insemnat reducerea cererii de creditare cu impact asupra volumului de credite acordate.

În urma datelor revizuite, banca preconizeaza un venitul net bancar pentru 2020 de 153,4 milioane lei, faţă de 174,5 milioane lei, cât arătau estimările iniţiale. Patria Bank a revizuit inclusiv scaderea cheltuielilor operationale la 122,6 milioane lei, fata de 132,9 milioane lei in bugetul aprobat de AGA.

”Estimare revizuită în urma Covid-19 a venitului net bancar pentru 2020 de 153,4 milioane lei. Scădere a cheltuielilor operaţionale revizuită la 122,6 milioane lei faţă de 132,9 milioane lei în bugetul aprobat de AGA. Valoarea revizuită este cu 12% mai redusă faţă de cea din 2019. Creştere faţă de 2019 a rezultatului net al exerciţiului, revizuită la 6,6 milioane lei, previzionată în condiţiile impactului Covid-19 şi reprezentând +25% faţă de valoarea înregistrată în 2019. Impactul asupra costului riscului se va resimţi în special în 2021-2022, dar într-o măsură mai redusă faţă de media sectorului ca urmare a diversificării clienţilor şi expunerea pe segmentele Micro şi Agro”, se arată în raport.

Oficialii băncii consideră ca impactul asupra costului riscului se va resimti in special in 2021-2022, dar intr-o masura mai redusa fata de media sectorului ca urmare adiversificarii clientilor si expunerea pe segmentele Micro si Agro.

Banca se așteaptă ca ca impactul negativ al Covid-19 inregistrat in Q1 sa se regăsească partial si in rezultatele din Q2, in ceea cepriveste rezultatul net si capitalurile.

Patria Bank se aşteaptă totodată la o creştere a soldului de credite acordate clientelei.

“Ne asteptam la o crestere a soldului de credite acordate clientelei de la 1.588 milioane lei la sfarsitul anului 2019 pana la 1.975 milioane lei la sfarsitul anului 2020”.

”Estimările pentru anul 2020 au fost revizuite ca urmare a influenţei pandemiei Covid-19. Astfel, volumul total de credite noi vândute a fost revizuit la 837,5 milioane lei, faţă de valoarea de 1,082 miliarde lei inclusă în bugetul aprobat de AGA şi valoarea de 840,5 milioane lei înregistrată în 2019”, se menţionează în raport.