QUALITANCE, companie de inovație, tehnologie și inteligență artificială fondată în România, anunță astăzi un nou parteneriat de inovație cu Patria Bank, în direcția dezvoltării experiențelor digitale ale clienților băncii. Cele două companii își vor uni forțele pentru a analiza interacțiunile cu utilizatorii serviciilor băncii și pentru a identifica direcțiile unice de dezvoltare, necesare pentru a construi experiențe bancare relevante, se arată într-un comunicat remis de Patria Bank.

Ca urmare a acestui parteneriat, în care capacitățile QUALITANCE de inovare și dezvoltare de produs susțin autoritatea și viziunea Patria Bank, clienții băncii vor beneficia de servicii fluidizate și experiențe digitale noi. Cele două echipe vor colabora strâns într-un proiect de experience design, în care vor identifica nevoile clienților, folosindu-se de principii de design thinking. Această inițiativă vine pe fondul creșterii oportunităților de dezvoltare a serviciilor bancare digitale în zone importante precum procesul de înrolare a clienților, accesul la servicii cu valoare adăugată și asistență în timp real.

“După implementarea de anul trecut a fluxurilor de lucru online pentru serviciile de carduri și brokeri, în 2021, vom face face un pas important în Patria Bank, prin deschiderea colaborării cu clienții 100% în online și, concomitent, prin extinderea ofertei de produse digitale. Capacitatea noastră solidă de a dezvolta intern soluții IT are nevoie de un partener de încredere pentru a construi experiențe digitale valoroase. Ne bucurăm că am găsit un astfel de partener în QUALITANCE și suntem nerăbdători să lansăm primul produs al colaborării noastre”, a delcarat Valentin Vancea, Director General Adjunct și Membru al Comitetului Directorilor Patria Bank.

“Suntem încântați să dezvoltăm alături de Patria Bank, pentru clienții săi, o nouă etapă digitală bazată pe experience design. Acesta este momentul perfect pentru a ridica standardele printr-o nouă abordare a clienților din zona de private banking, axată pe experiențe digitale inovatoare”, completează Mike Parsons, CEO QUALITANCE.

Noul parteneriat marchează startul unei etape de transformare, în care tehnologia și design-ul vor juca un rol esențial în crearea unui plus de valoare pentru clienții Patria Bank.