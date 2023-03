În 2022, Patria Bank a realizat un profit net de 20.2 milioane lei, în crestere cu 10,8 mil. lei, respectiv +114%, comparativ cu anul precedent, anunță banca.

Patria Bank a inregistrat un rezultat operational pozitiv pentru anul 2022 in valoare de 55,6 mil. lei si un rezultat net de 20,2 mil. lei intr-o dinamica pozitiva de 114% fata de aceeasi perioada a anului 2021. Costul net al riscului inregistreaza o crestere de 10,6 mil. lei, +48% fata de aceeasi perioada a anului 2021, evolutie determinata de dezvoltarea portofoliului de credite comerciale, cat si de mentinerea unui nivel adecvat de acoperire cu provizioane a creditelor neperformante.

Activele băncii au crescut cu 9%

Activele totale au depasit pragul de 4 miliarde lei atingand valoarea de 4,2 miliarde lei in crestere cu 9% fata de sfarsitul anului 2021. Aceasta dezvoltare a bilantului este determinata in principal de cresterea portofoliului de credite nete cu 9%, +188 mil. Lei fata de anul precedent, cat si de consolidarea pozitie lichiditate prin cresterea Numerarului si Disponibilitatilor la Banca Nationala cu 20%, +99,5 mil. lei si a investitiilor in titluri de datorie cu 5%, +43,7 mil. lei.

Portofoliul de credite (valoare neta) inregistreaza o crestere de 9%, +188 mil. Lei fata de decembrie 2021. In structura, portofoliul performant valoare bruta (stadiul 1 si 2 conform clasificarii IFRS 9) inregistreaza o crestere de 222,2 mil. lei (+11%) fata de sfarsitul anului 2021, in timp ce portofoliul de credite neperformante valoare bruta (stadiul 3 conform clasificarii IFRS 9) a inregistrat o scadere de 28 mil. lei (-14%) transpusa in diminuarea Ratei expunerilor neperformate cu 1,86% in anul 2022 versus 2021 (de la 7,88% in 2021 la 6,02% la final de 2022).

Patria Bank a continuat procesul de consolidare a profitabilitatii, proces ce survine din dezvoltarea veniturilor operationale corelata cu o evolutie prudenta a costului riscului. Imbunatatirea profitabilitatii intr-un mediu macroeconomic volatil si incert, denota o evolutie sustenabila precum si adaptabilitatea bancii la conditiile actuale de piata.

Principalele repere financiare si comerciale atinse la 31 decembrie 2022 sunt prezentate in continuare:

• Credite nou-acordate in valoare de 968 mil. lei, ceea ce a condus la o crestere a portofoliului de credite performante cu 11% si a Activelor Totale cu 9% comparativ cu anul 2021

• Imbunatatirea structurii bilantiere a bancii cresterea indicatorului credite raportate la depozite atrase de la clienti de la 65% la sfarsitul anului 2021 la 68% in decembrie 2022

• Diversificarea surselor de finantare prin incheierea unui parteneriat de finantare de 20 mil. EUR pentru sustinerea mediului antreprenorial din Romania

• Dublarea indicatorilor de rentabilitate RoA si RoE si reducerea Ratei Costuri pe Venituri cu 6% in 2022

• Majorarea veniturilor nete operationale cu 18%, +30 mil. lei cu contributia tuturor categoriilor de venituri, in linie cu evolutia portofoliului de credite si cresterea eficientei comerciale

• Continuarea reducerii ratei creditelor neperformante (NPL) cu 186 pp fata de decembrie 2021 si mentinerea ratei de acoperire a creditelor neperformante cu ajustari de depreciere la un nivel de peste 55%

• Mentinerea unei baze de capital solide evidentiata de nivelul Ratei Fondurilor Proprii Totale de 19,44% individual si 18,88% consolidat pentru Grupul Patria Bank. O contributie importanta in consolidarea bazei de capital o are profitabilitatea in crestere sustinuta, cat si contractarea unui nou imprumut subordonat care a intarit fondurile proprii de nivel 2.

Banca anunță continuarea procesului de inovare prin dezvoltarea si implementarea unor produse si tehnologii noi, asigurand astfel o imbunatatire continua a competitivitatii si sustenabilitatii organizatiei. Initiativele de optimizare si digitalizare in derulare, cu impact pe zona comerciala, au inclus:

• Implementarea unor fluxuri noi de initere/actualizare/reevaluare relatii de afaceri cu Banca a clientilor persoane fizice, avand drept scop eficientizarea fluxurilor la nivel de unitate prin transmiterea documentatiei contractuale prin email, OCR-izarea cartii de identitate si validarea telefonului mobil si a adresei de email

• Finalizarea dezvoltarii platformei Customer Digital Lending Persoane Fizice prin care Banca va completa portofoliul de servicii la distanta cu implementarea unei platforme digitale de creditare. Aceasta va oferi potentialilor clienti posibilitatea sa solicite credite de consum fara garantii, acordate cu decizie automata si rapida doar prin semnarea unui contract electronic fara a fi necesara prezenta fizica la Banca (incepand din trimestrul I 2023 in baza certificarii ADR)

• Programul Masini Multi-Functionale. Pentru a moderniza serviciile automatizate si luand in considerare evolutia terminalelor bancare de tip Self-Service precum si nivelul din ce in ce mai crescut de adoptare a acestor servicii pe piata bancara, Patria Bank a inceput proiectul de inlocuire a flotei ATM a bancii cu masinile multi-functionale cu functie de depunere numerar in toate unitatile teritoriale. Implementarea se va derula in etape (incepand din trimestrul I 2023)

• Lansarea unui nou produs de creditare Card de Credit pentru persoane fizice prin care Banca va oferi beneficii clientilor (rate cu dobanda zero, cashback, perioada de gratie pana la 55 zile) pentru a creste gradul de penetrare a produsului Card de Credit in cadrul bazei existente de clienti precum si pentru a atrage clienti noi (incepand cu Trimestrul I 2023)

• Automatizarea interogarii bazelor de date externe prin implementarea unor roboti avand drept scop final popularea automata a fluxurilor de onboarding clienti persoane fizice si de creditare APIA

• Continuarea proiectului de tehnologizare a spatiilor comerciale traditionale, ca de exemplu proiectul POS la Piata care include instalarea de terminale POS in piete agro-alimentare.