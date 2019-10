Patria Bank și Patria Credit IFN, instituții de creditare dedicate producătorilor agricoli și micilor antreprenori din mediul rural, se alătură inițiativei European Microfinance Network și în 2019 și celebrează Ziua Europeană a Microfinanțării prin lansarea proiectului educațional Crescătoria de afaceri și oferte speciale de credite.

Astfel, producătorii agricoli și micii antreprenori aflați la început de drum sau în plină dezvoltare se pot inspira și informa din seria de cinci episoade educationale izvorâte din exeperiența de zi cu zi în finanțarea în mediul rural și profită în același timp de oferta Patria Credit de ZERO comision de acordare pentru toate solicitările de finanțare primite pana in 23 octombrie 2019.

“Finanțarea agriculturii și a micilor antreprenori are secretele ei. Cum crești o afacere în mediul rural, când e timpul potrivit ca să o dezvolți sau cum își găsești partenerii potriviți, sunt doar câteva dintre întrebările pe care orice antreprenor sau producător agricol și le adresează.

Din experiența de peste 15 ani în lucrul alături de ei am învățat aceste lucruri și am creionat și o serie de răspunsuri utile pentru aceștia disponibile în Crescătoria de afaceri – materialele video disponibile pe site-ul nostru. Dincolo de informații însă, oferta noastră de credite cu ZERO comision de acordare este menită să ofere încredere celor care își pun întrebări legate de dezvoltarea afacerii, fie că este vorba de producătorii sau antreprenorii care au învățat meserie și au moștenit afacerea din tată în fiu, sau de cei care vor să se apuce de agricultură și nu știu sigur de unde să înceapă.”, spune Raluca Andreica, Director General Patria Credit.



Cu o evoluție pozitivă în ultimii cinci ani, Patria Credit IFN a înregistrat în 2018 rezultate financiare peste așteptări, cu un profit net de aproape 900.000 Euro și activele ce au atins 15 milioane de euro. Portofoliul de credite al instituției financiare non-bancare a crescut cu peste 25% faţă de 2017.

Proiectul educațional Crescătoria de Afaceri este realizat cu sprijinul EFSE – European Fund for Southeast Europe în cadrul programului EFSE Entrepreneurship Academy (Academia Antreprenorială).

Tot în sprijinul micilor antreprenori și producătorilor agricoli, Grupul Patria a lansat de curând și un blog de dedicat antreprenoriatului. Blogul Patria este o sursă de inspirație și informație pe tematici utile dezvoltării unei afaceri, cum sunt: managementul resurselor umane, accesarea fondurilor europene, studii și informații din domeniul financiar-bancar și nu numai. Cei dornici să se aboneze sunt invitați să acceseze blogul AICI.