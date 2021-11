Industria bancară locală are o poziție bună în acest moment, iar în 2022, pentru a depăși situația generală și a limita efectele pandemiei, ar trebui să continue aceeași tendință pe care a urmat-o în ultimul an. Ceea ce înseamnă finanțarea economiei locale. Avem un sistem puternic și flexibil, care are resursele pentru a sprijini redresarea economică și vedem o orientare puternică pentru investiții și proiecte locale interesante, prin parteneriate de finanțare pe termen lung.

Piața are perspective bune de creștere atât pentru activitățile de creditare, cât și pentru cele de economisire, în aceeași măsură pentru companii, cât și pentru persoane fizice, având în vedere că România are un nivel scăzut al volumului de credite raportat la PIB. Unul dintre cele mai reduse din Uniunea Europeană. În ceea ce privește costul împrumutului, ar trebui să ne așteptăm la o nouă majorare a dobânzilor, chiar dacă va avea loc într-o măsură moderată. În strânsă legătură, inflația ar trebui să fie sub control după primele luni ale anului viitor, odată cu stabilizarea indicelui prețurilor de consum.

România, economia locală și sectorul bancar au o șansă uriașă în 2022, fondurile UE pentru programul de redresare și reziliență. Este o șansă pentru că aceste resurse ne sunt puse la dispoziție și trebuie folosite pentru a consolida economia locală. Buna implementare a acestui program este un factor cheie și pentru bănci, deoarece va avea un impact semnificativ asupra transformării și dezvoltării întregului sector bancar.

În altă ordine de idei, în zona euro inflația ne arată că va continua să rămână la un nivel ridicat pentru o perioadă, cel puțin în primele luni ale anului viitor. Între timp, în România suntem la nivelul de 8%, iar BNR vizează o inflație de 7,5% spre sfârșitul anului. Este firesc ca ratele cheie ale dobânzilor din economiile europene să continue să fie ajustate și de aici vine principala provocare, anume gestionarea nivelului costului creditului. Acest lucru înseamnă de fapt reducerea impactului creșterii generale a costurilor de creditare asupra clienților și protejarea celor mai vulnerabili, în special companiile mici și mijlocii.

BNR are o misiune dură pe final de an, în gestionarea nivelului ratei dobânzii pentru a anula și a combate efectele inflației, fără a opri sau înfrâna economia. Este cazul să se acorde o atenție suplimentară din partea tuturor actorilor responsabili implicați în gestionarea acestui context economic pentru a limita de la început efectele îngrijorătoare și dăunătoare, cum ar putea fi situația în care nivelurile NPL încep să se majoreze.

Aprecierea inflației, a datoriilor și a dobânzilor din ultimele luni a condus în mod clar către creșterea costului împrumuturilor, ceea ce înseamnă că și creșterea creditării va încetini. Chiar dacă nivelul dobânzii este în urcare, piața are nevoie de finanțare, ceea ce va conserva o tendință pozitivă. Pe de altă parte, într-un context ca acesta este normal să crească stimularea pentru economisire, și ca o consecință a creșterii salariilor. Dar dacă rata reală a dobânzii continuă să fie negativă opțiunile de economisire se vor orienta mai mult către active tangibile, precum real-estate, sau cu randament și risc ridicate, cum ar fi piața valutară.

Despre evoluția digitalizării și tendințele așteptate, pot spune că noile tehnologii au ajutat sectorul bancar din întreaga lume să se adapteze și să continue să ofere sprijin clienților, companiilor și economiilor în această perioadă grea și transformatoare. Utilitatea sa este recunoscută și nu mă aștept la o schimbare semnificativă în această tendință. Digitalizarea câștigă din ce în ce mai mult teren în domeniul bancar și ne va ajuta pe toți să îmbunătățim operațiunile cât și accesul clienților la servicii.

Dar odată cu ritmul rapid de dezvoltare a noilor tehnologii, ar trebui să luăm în considerare rata de adoptare și, de asemenea, factorul uman. Știm că majoritatea operațiunilor bancare sunt deja efectuate online, dar când pandemia se va încheia am putea observa o tendință în sens opus, în care clienții vor căuta pentru o anumită perioadă mai mult contact personal și consiliere financiară specializată. Este un lucru care ne va ajuta la construirea încrederii interpersonale și la dezvoltarea relației. De aceea, punem un mare accent și pe partea umană a operațiunilor noastre.