Dacă cineva ne-ar fi spus anul trecut, în luna mai, că vom avea o realitate precum cea pe care am trăit-o în ultimele luni, nu l-am fi crezut sau i-am fi spus că exagerează. Dar iată că ni s-a întâmplat și că este posibil să trăim astfel de vremuri, fără precedent pentru noi. Am văzut cum o pandemie ne poate schimba tot ceea ce prețuim, subliniind importanța lucrurilor luate de-a gata și pentru care nu conștientizam cât de important poate fi, de exemplu, sistemul de sănătate, cât de importanți, pentru viața noastră, sunt: doctorii, experții, știința și cercetarea.

Există, însă, și alte lucruri de care nu ne putem lipsi, și pe care le considerăm disponibile întotdeauna, cum ar fi comercianții și magazinele. Avem mare nevoie de ele, deoarece majoritatea dintre noi nu au o viață autonomă. În plus, suntem o societate de consum și chiar dacă pentru o perioadă ne-am restrâns cheltuielile, totuși nevoile de bază trebuie acoperite. Comerțul de strictă necesitate a funcționat, în această perioadă pandemică, în magazinele cu acces fizic, iar comerțul online, în toate domeniile, a înflorit.

Dar în aceste momente, atât comercianții, cât și clienții au căutat o modalitate de a plăti și de a accepta plățile în siguranță și cu efort minim. „Plătește fără numerar și rămâi protejat” a devenit deviza principală a majorității comercianților din ecosistemul de plăți, iar cei care au rămas în urmă cu aceste posibilități sunt acum mai puțin atractivi pentru clienți.

Care sunt tendințele pe care le-am observat până acum?

Toți experții sunt de acord asupra unui lucru și anume că este posibil ca trecerea, în masă, la contactless și cashless să fi fost declanșată de situația creată de pandemie, dar va rămâne în continuare o modalitate de plată solicitată de clienți. De aceea, comercianții ar trebui să caute să vină în întâmpinarea nevoilor clienților lor și să le ofere tot mai multe modalități moderne de acceptare a plăților.

Volumele de plăți contactless au crescut foarte mult, în unele țări depășind jumătate din tranzacțiile realizate la cei mai mari retaileri. Ca urmare, spre exemplu, organizația de carduri Mastercard a ridicat limitele pentru plata contactless și, prin aceasta, a sporit simplitatea și siguranța acestor tranzacții.

Odată cu închiderea magazinelor, chiar și micii comercianți au trebuit să se reorienteze și să migreze afacerile către mediul online, inclusiv să accepte plățile electronice.

O altă schimbare generată de pandemie a fost dată de cumpărăturile create de panică, care au afectat frecvența și volumul tranzacțiilor. Marii retaileri au avut ocazia să experimenteze „timpurile de cumpărături maniacale”. Cu mai puține ore de lucru și clienți care își fac provizii, există mai puține tranzacții și o sumă mai mare per tranzacție. Compararea primelor două săptămâni ale lunilor martie și aprilie la un mare retailer a arătat o scădere cu 44% a numărului de tranzacții, dar o creștere cu 7% a sumei totale cheltuite.

Viteza cu care se realizează tranzacțiile cashless și contactless a crescut, iar acum sunt mai rapide ca niciodată, ceea ce oferă clienților o experiență de utilizare mai bună. Din momentul în care un client își atinge cardul de un terminal POS până la mesajul „plată efectuată” care apare pe ecranul POS, trec doar câteva secunde.

Toate aceste fapte, împreună cu multe alte opțiuni, fac ca alegerea furnizorului potrivit pentru implementarea plăților cu cardul să fie importantă, pentru a oferi metodele moderne de plată pe care le așteaptă clienții.

Soluții la îndemâna oricărui comerciant

Payten, împreună cu companiile sale membre, Bassilichi CEE și ChipCard, pot oferi astfel de soluții la cheie pentru toate nevoile de POS ale comercianților, de orice dimensiune. Când a început perioada de infectare a populației cu coronavirus, comercianții care aveau terminale POS Payten au avut marele avantaj că erau deja pregătiți cu terminalele POS noi și actualizate, gata să accepte orice fel de carduri și plăți mobile.

Soluțiile Payten vin la pachet cu service și asistență pentru peste 70.000 de terminale POS EFT din 3 centre regionale principale de service, care acoperă 25 de orașe din Serbia (în calitate de centru de sub-service). În plus, numeroasele integrări ECR între o casă de marcat și aplicația POS permit tranzacții mai rapide cu cardul și imprimarea chitanței într-un singur loc, de obicei la imprimanta conectată la casa de marcat.

De asemenea, ChipCard, care este o companie de procesare membră a Payten, acceptă procesarea unor volume mari de tranzacții, asigurând plăți realizate cu succes în condițiile unei utilizări sporite a cardurilor și permite de asemenea, securitatea, precizia, actualitatea datelor și, bineînțeles, finalizarea cu succes a plății.

Comercianții de toate dimensiunile au acum ocazia să își consolideze și să își îmbunătățească sistemele de acceptare a plăților pentru a fi în trend cu noile obiceiuri ale clienților lor. Detalii sunt disponibile la sales@payten.com.