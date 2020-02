Patria Credit IFN, una dintre cele mai dinamice instituții de microfinanțare din România, face posibilă plata online cu cardul a ratelor pentru clienții săi.

Acest serviciu, unic în România în rândul instituțiilor financiar nebancare dedicate micilor antreprenori, este inclus în strategia de digitalizare a relației cu clienții pe care instituția și-a propus să o implementeze în prima jumătate a acestui an.

Sunt demersuri menite să simplifice și eficientizeze relația micilor întreprinzători, producători și agricultori cu instituția și să alinieze serviciile la tendințele de modernizare existente la nivel european. Această strategie face parte dintr-un proiect mai amplu de digitalizare a IFN-ului ce beneficiază de co-finanțare și sprijin din partea Fondului European pentru Europa de Sud – Est (EFSE).

“Digitalizarea este un demers firesc în condițiile în care procentul persoanelor care au acces la internet, inclusiv în mediul rural, este in crestere. Plata ratelor online cu cardul ajută clienții să economisească timp și energie, pe care le pot dedica afacerii sau altor aspecte importante din viața lor. Toți pașii din strategia noastră de digitalizare de anul acesta au scopul de a îmbunătăți accesul clienților la serviciile noastre și de a simplifica interacțiunea clienților existenți cu noi. Suntem mai mult decât bucuroși că am lansat acest prim demers și am diversificat gama de modalități de plată pentru clienții noștri. Prin tot ceea ce facem avem în minte misiunea noastră de a accelera creșterea incluziunii financiare și sociale din zonele rurale.”, spune Raluca Andreica, Director General al Patria Credit.

Anul 2019 este cel de-al 6-lea an consecutiv în care rezultatele financiare ale Patria Credit IFN își mențin evoluția pozitivă, cu un profit estimat de 840.000 euro în 2019, ceea ce relevă un interes în creștere pentru accesul la finanțare, în rândul micilor producători agricoli din România, în a căror dezvoltare instituția se implică de peste 15 ani. Printre inițiativele instituției se numără și Crescătoria de Afaceri, un proiect online de educație antreprenorială pregătit pentru lansare în acest an.