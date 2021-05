Diana Kallos, Chief Financial Officer Alior Bank S.A Varșovia, Sucursala București, vorbește, în cadrul unui interviu, despre platforma de schimb valutar online lansată recent de instituția de credit cu acționariat polonez. ”Ne adresăm consumatorilor care folosesc instrumente digitale moderne, precum mobile banking, și care doresc să realizeze schimburile valutare fără a fi condiționați de încasarea veniturilor la banca respectivă sau de limitarea schimburilor la cursuri avantajoase în cadrul unui interval orar”, subliniază Diana Kallos.

Care este motivul care v-a determinat să lansați Platforma Schimb Valutar Online?

Prin platforma Schimb Valutar Online am dorit să aducem o soluție unică pe piața românească, care îmbină avantajele digitalizării cu siguranța unui produs bancar, permițând accesul publicului larg la o platformă de tranzacționare valutară live. Platforma de tranzacționare Schimb Valutar Online oferă posibilitatea de a efectua schimburi 24/7 la cursuri actualizate în timp real la cursurile pieței, precum și accesul la un pachet de produse și servicii pentru administrarea fondurilor în valută. Diferența față de oferirea de schimburi valutare la un curs de referință fixat este acela că utilizatorii platformei au acces la cotațiile valutelor în timp real, putând beneficia de variațiile acestora. Platforma noastră este prima de acest fel oferită utilizatorilor persoane fizice din România într-un context bancar.

Cum a evoluat numărul de tranzacții și cel al utilizatorilor înregistrați pe platformă în ultimul timp?

De la lansarea în ianuarie a acestui an a variantei de aplicație mobilă a platformei am înregistrat o creștere a interesului cu 80% față de primele doua luni ale anului trecut (cele de dinaintea instalării crizei COVID) și o creștere cu 24% a înrolărilor în platformă față de media anului trecut, fapt facilitat fără îndoială și de procesul simplu de înrolare online pe baza de selfie, introdus în acest an.

Care este profilul utilizatorilor pe care i-ați vizat prin lansarea Platformei Schimb Valutar Online?

Ne adresăm consumatorilor care folosesc instrumente digitale moderne, precum mobile banking, și care doresc să realizeze schimburile valutare fără a fi condiționați de încasarea veniturilor la banca respectivă sau de limitarea schimburilor la cursuri avantajoase în cadrul unui interval orar. Clienții care doresc să tranzacționeze valută pe platforma noastră Schimb Valutar Online fără alte condiționări, o pot face, deoarece aceasta funcționează independent de restul produselor și serviciilor Telekom Banking, în conturi bancare distincte destinate platformei și care facilitează utilizarea ulterioară a sumelor tranzacționate fără comisioane sau costuri ascunse. Platforma Schimb Valutar Online permite deschiderea online a conturilor în valută, tranzacționarea în principalele 10 valute și, ulterior, pentru utilizarea sumelor rezultate din schimburile valutare, permite efectuarea de transferuri gratuite în lei și valută către conturi din țară sau din străinătate, în limita sumelor tranzacționate.

Ați observat schimbări în preferințele utilizatorilor pe parcursul anului trecut, după declanșarea pandemiei de coronavirus?

Sectorul bancar a fost influențat puternic de pandemie, serviciile digitale cunoscând un avans important. Cu siguranță 2020 a fost un an de cotitură, în care bankingul mobil a devenit cu adevărat o alternativă la canalele clasice. Noi am vizat încă de la început utilizatorii care preferă produsele digitale, pentru care oferim experiența unui produs de tipul celor oferite de companiile fintech, în condițiile de reglementare și siguranță oferite de către o bancă. Important de menționat este faptul că fondurile existente în conturile deschise prin platforma Schimb Valutar Online sunt garantate, conform reglementărilor europene, în limita a 100.000 Euro de Fondul de Garantare Bancar din Polonia, care este responsabil pentru protecția depozitelor, Alior Bank fiind o bancă poloneză. În perioada martie-mai a anului trecut, pe durata stării de urgență, am observat o scădere a înrolării de noi clienți, însă această reducere a fost una de foarte scurtă durată, înrolările de clienți noi revenind în forță începând cu luna iulie 2020, la un nivel cu 66% mai mare decât în primele luni dinaintea declanșării crizei și au continuat să crească în anul curent.

Care sunt cele mai noi funcționalități introduse pe Platforma Schimb Valutar Online și ce v-a determinat să le lansați?

Noi vizăm permanent simplificarea activităților online și oferirea unei experiențe cât mai plăcute pentru consumatori. Astfel, am lansat de curând înregistrarea online în platformă, prin soluția de verificare a identității clienților prin video selfie, dar și aplicația de mobil Schimb Valutar Online, care face experiența utilizării platformei mult mai convenabilă.

În afară de euro, care sunt valutele prin intermediul cărora se realizează frecvent tranzacții de schimb pe platformă?

Ne concentrăm pe cele mai importante valute pentru consumatorul român – euro, dolarul american și lira britanică. Platforma permite și schimburi valutare directe pentru 6 perechi valutare, fără a fi necesare schimburi intermediare prin lei. Platforma oferă, de asemenea, și posibilitatea de a tranzacționa și alte valute relevante, precum francul elvețian, zlotul polonez, dolarul canadian sau coroana daneză.

Cât de populare sunt unele dintre cele mai interesante facilitați, precum programarea tranzacțiilor sau tranzacțiile realizate fără acoperirea in fonduri?

Una dintre facilitățile interesante oferite de platformă este posibilitatea „rezervării” unei cotații pentru o tranzacție timp de 48 de ore, chiar dacă utilizatorul nu are disponibilități suficiente în conturile alocate platformei, cu blocarea unei sume de 5% din valoarea tranzacției rezervate. Această facilitate permite utilizatorilor să profite de o cotație valutară avantajoasă, chiar dacă utilizează în mod curent o altă bancă pentru a-și păstra sau încasa disponibilitățile bănești, acest interval de 48 de ore oferindu-le posibilitatea de a efectua transferurile necesare executării tranzacției de schimb valutar la cursul dorit. Există și posibilitatea de a ordona tranzacții la un curs limitat, acestea fiind executate doar dacă și atunci când cotația unei valute atinge sau scade sub limita precizată de client. Programarea tranzacțiilor este de asemenea o facilitate utilă, care permite setarea unor tranzacții de schimb valutar recurente, pentru a fi executate la cursul pieței, cu sau fără limitarea cursului la un anumit nivel. Această facilitate permite realizarea de tranzacții periodice, precum schimburi valutare necesare rambursării ratelor la creditele în valută. Platforma permite setarea de notificări prin e-mail, SMS sau notificări push prin aplicația mobilă despre instrucțiunile executate sau care au expirat. Un alt aspect important al platformei este acela că permite transferuri gratuite ale sumelor schimbate, fapt ce permite utilizatorilor să folosească platforma Schimb Valutar Online în mod eficient în paralel cu contul bancar principal deținut la o altă bancă.

Care este ponderea utilizatorilor aplicației mobile a Platformei Schimb Valutar Online?

Având în vedere lansarea recentă a aplicației de mobil a platformei, ponderea acesteia a ajuns deocamdată la 9% din totalul utilizatorilor platformei. Ne așteptăm ca procentul utilizatorilor care preferă aplicația mobilă să crească semnificativ în următoarele luni, aplicația de mobil fiind ușor de utilizat, având același mod intuitiv de interacțiune ca și aplicația de mobile banking a băncii, fiind dezvoltată de una dintre cele mai de succes bănci digitale din Polonia, Alior Bank.