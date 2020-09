CEC Bank, instituția financiară cu cea mai extinsă rețea teritorială din România, rămâne o bancă profitabilă. CEC Bank a încheiat primul semestru din 2020 cu un profit net de 184,4 mil lei, conform rezultatelor preliminare, neauditate, peste nivelul bugetat. Profitul din primul semestru reprezintă 49% din profitul înregistrat la nivelul întregului an 2019.

”În primul semestru din 2020, am luat o serie de măsuri pentru a ne adapta la provocările legate de pandemia COVID-19, dar în același timp, am continuat să implementăm strategia de modernizare a băncii și de consolidare a poziției pe piață. Am luat toate măsurile necesare pentru siguranța clienților și angajaților noștri și am fost alături de clienții a căror situație financiară a fost afectată. În același timp, am continuat să finanțăm economia României. Activele totale ale CEC Bank au înregistrat o creștere susținută, de circa 10% în primul semestru, față de sfârșitul lui 2019, atingând nivelul de 36,1 de miliarde de lei. Am accelerat eforturile de digitalizare: am lansat CEC_IN, un flux care permite contractarea serviciilor bancare de la distanță, CEC Bank fiind printre primele bănci din România cu un astfel de sistem, am implementat sisteme de plată contactless de pe telefon sau ceas, am adus multiple îmbunătățiri serviciului de mobile banking și am demarat un amplu program de investiții pentru modernizarea bancomatelor”, a declarat Bogdan Neacșu, director general al CEC Bank.

În primul semestru, veniturile nete din dobânzi au fost stabile, ridicându-se la circa 555 milioane lei, în timp ce veniturile nete din comisioane au înregistrat o creștere de 5,4% față de perioadă similară a anului trecut, ajungând la valoarea de 124 milioane lei, pe fondul creșterii numărului de clienți și de operațiuni. Raportul cost – venit a continuat să se îmbunătățească, situându-se la sfârșitul primului semestru în partea inferioară a intervalului 50%-55%, fiind în continuare sub media înregistrată în sistemul bancar, cu toate că banca operează cea mai extinsă rețea teritorială, de peste 1.000 de unități.

Sursele atrase de la clienți au crescut cu 8% față de sfârșitul anului trecut, depășind nivelul de 30 de miliarde de lei, persoanele fizice având o pondere de 75%. Pe segmentul persoanelor fizice, creșterea a fost de peste 5%, iar pe segmentul persoanelor juridice, de peste 17%.

Portofoliul de credite, la valoare brută, acordate clientelei a crescut cu circa 3% față de sfârșitul anului trecut. În cazul persoanelor fizice, creșterea a depășit 4% la nivelul întregului portofoliu, urcând la aproape 10% în cazul creditelor pentru locuințe.

În cazul creditelor acordate companiilor, banca a înregistrat o creștere de circa 3% a portofoliului, creditele de investiții și cele pentru finanțarea activității curente înregistrând ritmuri de creștere relativ egale. Cel mai mare volum al finanțărilor a avut ca destinație domeniile agricultură, industrie și comerț. În contextul în care, după declararea stării de urgență am asistat la o scădere a cererii de credite, dar și la o nevoie crescută de finanțare a bugetului de stat, banca și-a intensificat activitatea pe piața titlurilor de stat, soldul activelor de această natură crescând la 12,7 miliarde lei, față de 7,7 miliarde lei soldul în decembrie 2019.

În condițiile creșterii activelor CEC Bank cu circa 10%, peste ritmul de creștere mediu la nivelul sistemului bancar (4,7%), cota de piață a CEC Bank a crescut de la 6,64%, la sfârșitul lui 2019, la 6,96%. Rata creditelor neperformante a crescut la 6,49%. Creșterea se datorează în principal modificării reglementărilor privind modul de raportare, începând cu data de 30.06.2020, anumite categorii de active (RMO, depozite la bănci) nemaifiind incluse în baza de calcul, iar expunerile neperformante nemaifiind diminuate cu valoarea provizionului pentru dobânda depreciată (unwinding).

Banca înregistrează o acoperire confortabilă a creditelor neperformante cu provizioane și garanții, de peste 210%. În primul semestru, CEC Bank a înregistrat cheltuieli cu ajustări pentru pierderi așteptate aferente creditelor în valoare de circa 100 de milioane de lei, ținând cont de perspectivele de deteriorare a indicatorilor macro-economici.

La sfârșitul semestrului 1 din 2020, rata fondurilor proprii totale se situa la un nivel de circa 25,65%, semnificativ peste nivelul cerinței globale de capital (OCR) aplicabilă băncii. Rata de rentabilitate a capitalurilor a fost de 9,02%.