OTP Group anunță rezultatele financiare pentru primele nouă luni ale acestui an. Conform raportului publicat la Budapesta, în care rezultatele băncii sunt prezentate consolidat, ajustate în conformitate cu standardele Grupului, OTP Bank România a înregistrat un profit consolidat după impozitare de 14 milioane de lei în primele trei trimestre ale anului, un nivel mai redus decât rezultatul din aceeași perioadă a anului trecut. Scăderea a avut loc în urma creșterii cu 23% a cheltuielilor operaționale.

Profitul operațional din primele nouă luni ale anului a fost de 87 milioane de lei, în scădere față de aceeași perioadă a anului trecut, din cauza creșterii cheltuielior operaționale cu 23%. Această creștere a costurilor este rezultatul strategiei de dezvoltare a băncii, lansată în 2019, cheltuielile mai mari cu personalul fiind datorate în principal creșterii cu 10% a numărului mediu de angajați față de anul trecut. Totodată, în al treilea trimestru profitul operațional a crescut cu 29% față de trimestrul anterior, după o creștere cu 7% a veniturilor totale.

„Primele nouă luni sunt o imagine a călătoriei de dezvoltare a OTP Bank România, realizată în timp ce implementăm strategia de creștere Apollo și multe programe de transformare. De asemenea, continuăm să investim în extinderea amprentei noastre digitale și fizice și raportăm o creștere constantă a activităților de creditare și economisire pe principalele linii de business. Toate aceste acțiuni implică cheltuieli semnificative pentru proiectele interne, o creștere generală a echipei și, conjugat cu costurile necesare pentru provizioane, se reflectă în profitabilitate. Este un factor pe care îl putem pune în așteptare în timp ce construim un obiectiv pe termen lung, ne dezvoltăm baza de clienți și prin finanțările acordate sprijinim povești de succes din economia locală. În acest context, ne așteptăm la noi pierderi având în vedere provizioanele luate în considerare ca măsură suplimentară de siguranță.”, a declarat Gyula Fatér, Director General OTP Bank România.

Veniturile nete din dobânzi au crescut cu 8%, ajungând la un total de 363 milioane RON. Dinamica a fost susținută de creșterea volumelor de credite performante, în timp ce performanța a fost atenuată de o ușoară reducere a marjelor nete de dobândă. În al treilea trimestru, costul total al riscului a fost de 50 milioane RON, datorită provizioanelor suplimentare constituite pentru creditele în stadiul 1 și 2. La finalul primelor nouă luni ale anului costul total al riscului a fost de 61 milioane RON.

Volumul creditelor performante a crescut cu 20% în primele nouă luni ale anului 2021, fiind susținute de creșteri pe toate liniile de business. În al treilea trimestru, la nivel de grup au fost introduse noi definiții pentru clasificarea creditelor acordate către IMM-uri și zona corporate. Ca urmare, unele volume au fost reclasificate între cele două categorii în al treilea trimestru. În ansamblu, volumul împrumuturilor acordate IMM-urilor și către zona corporate a crescut cu 11% comparativ cu trimestrul anterior.

Volumul depozitelor, a crescut cu 28%, în raport cu primele nouă luni ale anului trecut. Prin urmare, raportul credite / depozite s-a îmbunătățit cu 9 bps de la an la an, ajungând la 117%.

Ȋn conformitate cu standardele locale de raportare, activele băncii au atins nivelul de 17,5 miliarde RON, în creștere cu 23% față de nivelul consemnat la finalul primelor nouă luni din 2020. Rata de adecvare a capitalului băncii se menține la un nivel confortabil de 20,8% (-16 pp de la an la an).

În primele trei trimestre din 2021, OTP Group a înregistrat un profit consolidat ajustat de 373,6 miliarde HUF (5.146 milioane RON), iar profitul contabil a fost de 335,3. miliarde HUF (4.619 milioane RON).

Subsidiarele care au contribuit cel mai mult la acest volum sunt OTP Core din Ungaria (167,5miliarde HUF/ 2.307milioane RON), DSK Bank din Bulgaria (66 miliarde HUF/ 910 milioane RON), Croația (25,2 miliarde HUF/ 347 milioane RON), Ucraina (28,8 miliarde HUF/ 397 milioane RON), Serbia (20,7 miliarde HUF/ 285 milioane RON), Slovenia (12,4 miliarde HUF / 172 milioane RON), Rusia (24,2 miliarde HUF/ 333 milioane RON), Muntenegru (5,4 miliarde HUF/ 74 milioane RON), Moldova (4,4 miliarde HUF/ 60 milioane RON) și subsidiara din Albania (3,9 miliarde HUF/ 54 milioane RON).