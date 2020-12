Pentru că sărbătorile de iarnă bat deja la ușă, toate sucursalele bancare vor avea program special. Băncile își informează clienții că vor putea fi găsiti aproape în fiecare zi cu excepția zilelor de 25 decembrie 2019 și 1 ianuarie 2020.

Banca Transilvania anunță că unitatile sale vor functiona dupa un program special:

24 Decembrie – Ne gasesti pana la ora 16:oo in toate unitatile.

25 Decembrie – Deschidem cadourile alaturi de cei dragi. Craciun fericit tuturor!

26 – 27 Decembrie – Intre 12:00 si 17:00 sunt deschise doar unitatile din centrele comerciale.

28 – 30 Decembrie – Avem program normal in toate unitatile BT.

31 Decembrie – Ne gasesti pana la ora 15:00 in toate unitatile, iar in sediile BT din centrele comerciale, pana la 16:00.

1 Ianuarie – Ne bucuram de un nou inceput si atunci toate agentiile vor fi închise.

2- 3 Ianuarie – Intre 12:00 și 17:00 ne gasesti in unitatile din centrele comerciale.

In 24 si 31 Decembrie BT Italia are program special si este deschisa in intervalul 08:30 -13:15, iar in 25 Decembrie, 1 și 6 Ianuarie unitatea nu va functiona.

Call-centerul BT functioneaza non-stop. De asemenea, ai la îndemana toate solutiile de banking online:

Nu uita ca poti sa realizezi operatiuni si la bancomatele BT Express Plus:

Verifici soldul contului;

Platesti facturi;

Depui | retragi numerar;

Schimbi valuta;

Iti activezi cardul si administrezi PIN-ul.

Call Center: 0264 308 028

BCR rămâne disponibilă non-stop prin George, la Contact Center și automate bancare. Sucursalele sunt închise pe 25 decembrie și 1 ianuarie.

Banca Comercială Română anunță că, în perioada Sărbătorilor de iarnă, rămâne disponibilă permanent, online, telefonic și prin echipamentele multifuncționale instalate în rețeaua sa extinsă teritorială. Serviciile bancare online prin George rămân disponibile permanent.

Sucursalele şi centrele de afaceri corporate vor avea însă program special, după cum urmează:

24 decembrie 2020 – deschise până la ora 14:00, cu excepția sucursalelor din centrele comerciale și mall-uri, care vor funcționa după programul acestora;

25 decembrie 2020 – închise;

26 decembrie 2020 – deschise în marile centre comerciale și mall-uri, funcționând după programul acestora;

31 decembrie 2020 – deschise până la ora 14:00, cu excepția sucursalelor din centrele comerciale și mall-uri, care vor funcționa după programul acestora;

1 ianuarie 2021 – închise;

2 ianuarie 2021 – deschise în marile centre comerciale și mall-uri, funcționând după programul acestora;

3 ianuarie 2021 – deschise în marile centre comerciale și mall-uri, funcționând după programul acestora.

Serviciile bancare BCR rămân disponibile NON-STOP și prin telefon, la *2227, număr cu tarif normal apelabil din rețelele naționale fixe/mobile Telekom, Orange, Vodafone, RDS-RCS sau +4.021.407.42.00 pentru apeluri internaționale.

Și la BRD zilele declarate sărbători legale sunt nelucrătoare (25 – 26 decembrie 2020, respectiv 1 – 2 ianuarie 2021), iar unitățile bancare nu vor avea program de lucru cu publicul.

Sunt exceptate agențiile din centrele comerciale, al căror program va fi stabilit prin adaptarea programului standard la cel al centrelor comerciale.

Pe 24 și 31 decembrie 2020, programul de lucru al unităților BRD (cu excepția celor din centrele comerciale) va fi de 6 ore pentru sucursale și de 4 ore pentru agenții.

Echipa MyBRD Contact poate fi contactată pentru informații generale / subscrieri / suport produse și servicii BRD Groupe Societe Generale și operațiuni (plăți facturi / transferuri intra și interbancare) pe următoarele coordonate:

0800 803803 (apel gratuit în rețeaua Telekom)

+4021 302 61 61 (număr cu tarif normal apelabil din țară și străinătate)

BANCA (22622 – apel cu tarif normal în rețelele Orange, Vodafone, Telekom Mobile și RCS Digi Mobil)

e-mail: mybrdcontact@brd.ro.

Centrul de Contact al BRD (MyBRD Contact) va lucra, în această perioadă, conform programului de mai jos:

JOI = 24 dec. – 8.00 – 19.00

Vineri= 25 dec – INCHIS

Sambata= 26 dec. – INCHIS

Joi = 31 dec. – 8.00- 17.00

Vineri = 1 ianuarie 2021 – INCHIS

Sambata = 2 ianuarie – 9.00 – 19.00

Raiffeisen Bank își anunță clienții că zilele de 25, 26 decembrie 2020 si 1, 2 ianuarie 2021 sunt zile nelucratoare, cu exceptia unitatilor din centrele comerciale care au un program special.

Zilele de 25-26 decembrie 2020 si 01-02 ianuarie 2021 sunt zile nelucratoare in unitatile Raiffeisen Bank, inclusiv pentru Departamentul Servicii Clienti (Call Center), cu exceptia unitatilor din cadrul hypermarket-urilor si a mall-urilor. Potrivit băncii, in zilele de 24 respectiv 31 decembrie 2020, programul de lucru al agentiilor Raiffeisen Bank se va incheia mai devreme, la ora 14.00, cu aceeasi exceptie, agentiile din mall-uri si galerii comerciale.

Departamentul Servicii Clienti (Call Center) va asigura permanenta pe serviciul de relatii clienti pentru urgente Carduri, Smart Mobile, SmartTel, Raiffeisen Online, Clienti de Top.

La CEC Bank, unitățile bancare vor avea program special de lucru cu publicul, astfel:

pe 24 decembrie, toate unitățile vor avea program normal;

pe 25 decembrie, toate unitățile vor fi închise;

între 28 – 30 decembrie, toate unitățile vor avea program normal;

pe 31 decembrie, unitățile vor avea program redus, până la orele 13:00 – în cazul agențiilor simple, respectiv până la ora 14:00, în cazul sucursalelor mari din orașele reședință de județ;

pe 1 ianuarie 2021, toate unitățile vor fi închise.

Programul de lucru cu publicul este afișat la loc vizibil în toate unitățile băncii.

În această perioadă, aveți acces la disponibilități și la servicii bancare oricând, folosind platformele de Internet Banking și de Mobile Banking. De asemenea, rețeaua de ATM-uri și aparatele multifuncționale pentru plăți vor funcționa 24 de ore din 24.

TEL call center (TelVerde: 0 800 800 848) disponibil non-stop.