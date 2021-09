Bursa de Valori București se află în acest moment în apropierea maximelor istorice, prin prisma indicelui BET, care tocmai a atins un nou record de 12.463 puncte în data de 30 august. Vedem astfel o corelare între piețele locale și cele internaționale, piețele americane atingând noi vârfuri la fiecare câteva zile. În momentul redactării acestui articol, Nasdaq a închis la un nou record, al 34-lea de la începutul anului, la 15.331,17 puncte, în urma unei creșteri de 0,14%.

S&P 500 a atins, de asemenea, noi maxime, pentru a 54-a oară în acest an, la 4.536,95 puncte, după o apreciere de 0,28%. Creșterile piețelor americane au venit pe volume tranzacționate mai reduse, investitorii fiind în așteptarea deciziei lui Jerome Powell privind programul de achiziții de titluri de trezorerie în valoare de 120 mld. dolari lunar, a datelor privind inflația și posibilitatea creșterii impozitului pe profit.

Revenind la piața locală, indicele principal BET s-a apreciat în acest an 25,52%, creșterile au fost susținute de revenirea economiei și de relaxarea măsurilor de distanțare socială, iar în ultima perioadă știrile referitoare la prognoza FMI de creștere economică de 7% și includerea OMV Petrom și TeraPlast în indicii FTSE Russell au adus optimism investitorilor.

Rezultatele semestriale ne-au arătat evoluții pe sectorul financiar, medical și energetic, pe cealaltă parte fiind utilitățile, care au resimțit creșterile energiei. Dintre companiile în care statul este acționar majoritar, Nuclearelectrica a fost o surpriză plăcută, continuând trendul de rezultate financiare în creștere, de această dată fiind beneficiar direct al creșterilor de pe piața de energie electrică. Alte surprize plăcute au fost aduse de către Medlife (M), cu o creștere de 554% a profitului și 44% a cifrei de afaceri, TeraPlast (TRP), cu un plus de 636% al profitului și de 39% al cifrei de afaceri și One United Properties (ONE), unul dintre emitenții noi veniți la BVB, cu un plus de 267% al profiturilor și 45% al cifrei de afaceri. La polul opus se află Electrica (EL), Transelectrica (TEL) și Alro Slatina (ALR), aceste companii fiind afectate negativ de scumpirea energiei.

Ne bucură faptul că în ultimul an Bursa de Valori București și-a intrat mai bine în rolul de finanțare a companiilor, cu tot mai multe companii care văd piața de capital ca o opțiune viabilă pentru atragerea de fonduri. Astfel, am văzut cum un număr mare de companii au debutat la BVB în 2021, atrăgând noi investitori, dar și oferind mai multe opțiuni pentru o mai bună diversificare a portofoliilor, cu expunere pe noi sectoare de activitate. Vedem că și conducerea BVB apreciază această evoluție a pieței AeRO, unde debutează majoritatea companiilor.

Aceștia au anunțat recent că estimează ca luna aceasta să fie lansarea unui nou indice care va fi reprezentativ pieței AeRO. Acum, după ce companiile de pe piața principală au încheiat perioada de raportare, atenția investitorilor se îndreaptă către rezultatele de pe piața AeRO, investitorii urmărind cum au fost folosite fondurile atrase în urma plasamentelor private și cum se încadrează în planurile întocmite pre-listare.

Noi, echipa Goldring, încercăm să ținem mereu investitorii la curent cu cele mai importante evenimente de pe piețe și cu ultimele rapoarte publicate de departamentul de analiză. Click aici pentru mai multe detalii.

Analiză realizată de Radu Cojoc, broker Goldring și analist tehnic CMT level 1.