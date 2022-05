Este foarte important sa intelegem de unde vine inflatia, cat va mai ține si ce trebuie sa facem. In ultimele 18 luni, inflatia a sters 20% din valoarea rezervelor de bani ale fiecarui om.

De unde vine inflatia?

Inflatia este generata de tiparirea de bani.

Cresterile de preturi la energie si benzina sunt efecte ale tiparirii de bani.

Este gresit sa spui ca inflatia a fost generata de cresterea preturilor la energie si benzina.

In Romania s-au tiparit 130 miliarde de lei in ultimii 2 ani. Adica in 2 ani a crescut cu 50% numarul de lei.

Este logic sa avem inflatie cand se tiparesc bani fara acoperire in produse.

Asta este definitia inflatiei din manualul de economie din clasa a 11.

Cat va mai tine

Deoarece masa monetara a crescut cu 50%, inseamna ca banii se vor deprecia 50% fata de celelalte bunuri: benzina, energie, grau etc

Deci inflatia se va diminua cand vom ajunge la o inflatie cumulata de 50%.

Daca de exemplu in anul acesta vom avea o inflatie de 15%, va mai trebui sa mai suportam o inflatie de 35% pentru anii urmatori.

Probabil vom ajunge la o inflatie normala de 2% in patru ani.

Radu Georgescu este Managing Partner la CFO Network, firma specializată în contabilitate, audit, taxe și analiza financiară. Radu are experiență bogată în conducerea departamentelor financiare pentru companii multinaționale și companii antreprenoriale.